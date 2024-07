La Commissione Pari Opportunità e la promozione alla legalità

Un paio di giorni fa la Commissione Pari Opportunità è stata convocata in videoconferenza dalla presidente Vita Interrante. I punti all’ordine del giorno si riferivano a eventi proposti dalla commissione stessa e inerenti i principi fondanti della legalità e dei diritti di genere e non solo. Alle 19 tutti i componenti erano collegati e così la riunione online ha avuto inizio. La presidente ha aperto la discussione e, dopo un po’ di tempo speso per chiarire le modalità di verbalizzazione, si sono finalmente discussi i punti essenziali caratterizzanti la seduta on line. Sono stati presentati gli eventi relativi a la “Strage di via D’Amelio”: il giorno 19 luglio il Comune di Caselle deporrà una corona di fiori al cippo sito al Prato della Fiera e si osserverà un minuto di silenzio. La presidente e altri componenti della commissione hanno tenuto a sottolineare l’importanza della memoria della strage e hanno condiviso, e con rammarico, il fatto di non aver agito in tempi utili per organizzare un evento più sentito e partecipato dall’intera cittadinanza. Si è perciò proposto di allestire a settembre un calendario su cui saranno sottolineate tutte la date da ricordare, programmando gli eventi con un lasso di tempo maggiore. Alcuni componenti hanno proposto di arricchire la pagina online della commissione stessa per dare più risalto e importanza alla figura di Paolo Borsellino. Si è passati poi a vagliare lo stato dell’arte dell’istallazione della panchina della legalità. La presidente ha demandato all’assessore competente la risposta a ogni domanda in merito. Per quanto riguarda la programmazione della realizzazione della “panchina dei diritti” (panchina arcobaleno), è stato proposto dai membri della commissione di ufficializzare l’istallazione della panchina arcobaleno attraverso una lettera o una locandina di invito a settembre. La Commissione Pari Opportunità ha poi discusso animatamente sino oltre le 20 su tutto e di più. Sicuramente all’interno ci sono divergenze di vedute e caratteristiche diverse. ma gli obiettivi devono rimanere comuni e legati dal filo rosso della legalità e della democrazia. Come dice Don Ciotti “Non c’è democrazia senza legalità “e la Commissione Pari Opportunità è la manifestazione di entrambi i principi su cui si fonda la nostra Carta Costituzionale. All’interno della Commissione ci sono voci diverse, opinioni diverse, umori diversi ma la passione, la determinazione di tutti i componenti per l’affermazione dei diritti uguali per tutti e il proposito di mantenere viva la memoria di chi è stato vittima di mafie è trasparsa anche dietro lo schermo scuro.