Parcheggio viale Bona: aggiudicati i lavori

Era una delle opere già in programma con la precedente amministrazione Baracco, la sistemazione della striscia di terreno incolto, di proprietà comunale, con accesso diretto da viale Alcide Bona, tra i civici n. 18 e n. 24, proprio di fronte alla palestra delle scuole. Un terreno già utilizzato come posteggio di fortuna negli orari di ingresso/uscita dei bimbi, ma problematico per il fango nei periodi di pioggia. L’Amministrazione Baracco aveva stanziato 100.000 euro per sistemarlo, arrivando con delibera di Giunta del febbraio 2022 ad approvare progetto definitivo/esecutivo dell’intervento. Poi a giugno le elezioni. La nuova Amministrazione Marsaglia aveva un’altra visione del progetto: cestinato quello precedente, ha chiesto ai progettisti, la SAT Servizi di Settimo, di rivederlo, in maniera che il parcheggio sia già predisposto per poter essere, in futuro, prolungato fino a via Vietta, ricavando un altro accesso da quella parte, una volta che sia acquisito alla disponibilità comunale il rettangolo di terreno mancante.

Il nuovo progetto esecutivo, predisposto da SAT, con un nuovo quadro economico salito a 360.000 euro (256.738 per lavori a base di gara, € 3.500 per oneri di sicurezza ed € 99.762 per somme a disposizione), è stato approvato con delibera di giunta dell’8 aprile 2024 e portato in gara.

Vincitrice della gara è risultata, come da determina del 3 luglio, la ditta DIPIETRANTONIO & C. S.R.L. con sede in Torino, via Reiss Romoli. Il ribasso offerto è stato del 2,10%.

Il progetto che ora va in realizzazione prevede la realizzazione di parcheggi a spina di pesce, corsie di manovra riconducibili alla sezione di una strada di quartiere, realizzazione di n. 2 percorsi pedonali a collegamento dei viali e realizzazione di aiuole con alberature. Il numero di posti auto, nella zona di terreno di proprietà comunale, è pari a 28 così divisi: 26 a pettine, di cui 2 per disabili, e 2 in linea. A questi è possibili aggiungere 5 stalli per moto.

I nuovi posti auto saranno disponibili per l’inizio dell’anno scolastico? L’assessore ai Lavori Pubblici Stefano Sergnese: “L’obiettivo è di un termine lavori entro il 10 settembre: Purtroppo l’andamento del meteo di questo inizio estate ha innescato ritardi a catena in tutti i lavori, comprese le asfaltature che stiamo facendo ora a luglio con un mese di ritardo”.