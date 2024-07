Riceviamo dalle componenti di minoranza della Commissione Pari Opportunità e per la promozione della Legalità di Caselle Torinese e integralmente pubblichiamo

“Caselle 18 luglio 2024

Comunicato Stampa

32 anni dalla strage di via d’Amelio: Palermo – 19 luglio 1992/2024.

A soli due mesi dalla strage di Capaci, persero la vita Paolo Borsellino e cinque dei sei componenti della sua scorta: Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Emanuela Loi, Claudio Traina e Vincenzo Li Muli.

“Dopo l’omicidio Falcone, sapeva di avere i giorni contati. Non si è fermato. Il suo senso del dovere, la sua lezione di coraggio e di passione civile contro la mafia costituiscono un esempio di formidabile valore” ci ricordava nel 2020 David Sassoli.

Avremmo voluto che neanche la Commissione Pari Opportunità e per la promozione della Legalità di Caselle Torinese si fermasse. Con la richiesta di una convocazione straordinaria abbiamo provato a sensibilizzare i Componenti di Maggioranza della Commissione a mettere in campo un breve e semplice momento (anche online, considerati i tempi stretti) di doverosa commemorazione. “Troppo tardi”, “Non ci sono i tempi” sono state le risposte e la proposta è stata, così, “rinviata ai mittenti.” Non avremmo mai immaginato! Siamo sgomente e preoccupate: altro è il nostro pensiero ed attenzione nei confronti di uomini e donne che ha donato la vita per contrastare la mafia. Sono morti in luglio: un periodo per molti simbolo di vacanze, ma non per loro. Onore ai caduti Falcone, Borsellino ed alle loro scorte: maggio e luglio con lo stesso valore!

Coffaro Jessica,

Fragiacomo Marina,

Grimaldi Angela”