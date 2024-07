Tre nuove rotatorie

Aree ATA: ricadute dell’accordo. L’accordo procedurale per il cambio di destinazione d’uso delle Aree ATA, approvato nel Consiglio Comunale casellese del 29 maggio scorso, è destinato a portarsi dietro importanti ricadute in tanti diversi ambiti. Uno di questi riguarda le infrastrutture stradali. Non più le opere faraoniche che accompagnavano il progetto del COM, studiate per sostenere l’impatto dei nuovi flussi di traffico indotti dal mega-parco commerciale. La nuova destinazione d’uso individuata dall’accordo (il “data center”, per intendersi) movimenterà tanti Gigabyte, ma molte meno auto. L’Amministrazione Comunale ha peraltro fatto bene (con il consenso di due su tre delle opposizioni presenti in Consiglio) a insistere con la controparte privata per inserire nel pacchetto dell’accordo alcuni investimenti considerati strategici. Essi riguardano in parte degli adeguamenti ai due assi viari coinvolti direttamente dalle Aree ATA (le due ex provinciali SP2 e SP13), in parte l’asse parallelo di via alle Fabbriche, che attende da anni interventi di allargamento e messa in sicurezza non più procrastinabili. In questo articolo tratteremo degli interventi in programma su SP2 e SP13, rinviando a uno successivo quelli per via alle Fabbriche.

Il trapezoide delle Aree ATA. Le Aree ATA – permetteteci una breve digressione geometrica – hanno una forma che ricorda un trapezio scaleno, ottenuto affiancando un trapezio rettangolo e un triangolo, accostati uno all’altro e in prima approssimazione di stessa altezza. Il trapezio rettangolo è il cosiddetto sub-ambito B, di proprietà SATAC; il triangolo è il sub-ambito A, di proprietà comunale, delimitata a sud dalla SP2, nel tratto che va dall’uscita del cavalcaferrovia all’immissione di via della Zecca, a est dai binari della Torino-Ceres, mentre a ovest confina col sub-ambito B. Il sub-ambito B è delimitato a sud-ovest dalla prosecuzione della SP2 , a nord-ovest dal confine comunale con San Maurizio, a est dal sub-ambito A.

Su SP2 due nuove rotatorie. Come visibile nella planimetria qui riportata (in rosso il nuovo, in nero l’esistente) l’impianto semaforico ora presente sulla discesa dal cavalcaferrovia verrà eliminato e sostituito dalla rotatoria n°1, realizzata più a valle, in maniera che il nuovo stacco per l’imbocco della SP13 in direzione San Maurizio venga a coincidere con il confine fra sub-ambito A e sub-ambito B. Gli ingressi-uscite della rotatoria n°1 saranno quindi, procedendo in senso antiorario, SP2 direzione Torino, SP13 direzione San Maurizio, SP2 direzione Ciriè, via della Zecca.

Procedendo in direzione Ciriè, arrivati in corrispondenza dell’immissione di via Ciriè, è prevista la rotatoria n°2. Essa avrà come ingressi-uscite: SP2 direzione Torino, viabilità di distribuzione interna ai fabbricati del sub-ambito B, SP2 direzione Ciriè, l’area commerciale del Guercio, via Ciriè.

Le dimensioni previste per le nuove rotatorie 1 e 2 sono rispettivamente di diametro esterno 55 e 50 metri, corona interna 9 metri.

La sezione stradale sarà a due corsie più banchine esterna e interna per ogni senso di marcia, con spartitraffico centrale, nei due tratti fra cavalcaferrovia e rotatoria 1 e fra rotatoria 1 e rotatoria 2; mentre sarà a una corsia più banchina per ogni direzione di marcia fra rotatoria 2 e prosecuzione per Ciriè.

Su SP13 uno spostamento di tracciato e una nuova rotatoria. Dello spostamento di tracciato della SP13 abbiamo già riferito. Circa a metà strada del nuovo tracciato sarà realizzata la rotatoria n°3. Essa avrà come ingressi-uscite: SP13 direzione Caselle, viabilità di distribuzione interna ai fabbricati del sub-ambito A, SP13 direzione San Maurizio, viabilità di distribuzione interna ai fabbricati del sub-ambito B.

Le dimensioni previste per la rotatoria 3 sono di diametro esterno 55 metri, corona interna 9 metri.

La sezione stradale sarà a due corsie più banchine esterna e interna per ogni senso di marcia, con spartitraffico centrale, fra rotatoria 1 e rotatoria 3; mentre sarà a una corsia più banchina per ogni direzione di marcia fra rotatoria 3 e prosecuzione per San Maurizio.

Quali le tempistiche. Fra i documenti allegati all’accordo procedurale approvato nel Consiglio Comunale del 29 maggio c’è un cronoprogramma del complesso iter che dovrebbe portare, nel settembre dell’anno prossimo, alla definitiva approvazione della Variante del Piano Particolareggiato che include anche le opere stradali sopra descritte. Su quali saranno le tempistiche stimabili per arrivare all’inizio delle fasi realizzative l’Amministrazione al momento si mantiene cauta e preferisce non sbilanciarsi. Giustamente. Ad annunci a cui poi non sono seguiti i fatti la storia ventennale delle Aree ATA ci ha infatti abituati.