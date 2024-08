La scomparsa di Carlin Succo

S’è irrimediabilmente staccata un’altra foglia dall’albero della nostra vecchia e cara Caselle.

All’età di 91 anni ci ha lasciato Carlo Succo. Per quasi mezzo secolo Carlin ha rappresentato tanto per il mondo associazionistico casellese. Fosse una compagnia filodrammatica ( quanto gli piaceva indossare nelle pièces l’abito talare per poi rivestirlo di humor sarcastico…), fosse un gruppo sportivo come il primissimo C.A.I. – che poi seppe animare anche il nucleo primigenio del Tennis Club Caselle -, oppure un’associazione di carità o d’ambito sociale come l’AVIS e/o qualsiasi altro sodalizio che volesse prendere vita per poi prodigarsi per il prossimo, Carlo Succo c’era.

All’epoca, mollava il suo camioncino color nocciola e grafica marrone su cui campeggiava la scritta “Ferrero” ed era pronto a farsi in due se non in quattro. Del resto, fin dall’inizio della sua vita, dalla cascina in via Gibellini, Carlo aveva scoperto che l’unica strada era quella di vivere insieme. Per aiutarsi, per condividere la sorte. Per smorzare gioie e dolori ( ricordiamoci che il nostro motto è “ esageroma nen”…) usava la sua aria tra il curiale e il disincantato per condire mille aneddoti e racconti, visto che ne aveva sempre una da proporti.

Anche la Pro Loco e Cose Nostre, dove per decenni ha svolto in modo encomiabile il ruolo di chi manualmente proprio lo prepara il nostro giornale prima di giungere ai lettori, si sono avvalse del suo contributo, e in questo triste momento non possono che stringersi al dolore del fratello Piersandro per porgergli le più sentite condoglianze.

Addio Carlo, triste e lieve doverti salutare un’ultima volta col tuo “ Ciao, passarot!”, ma è così.

Fa’ buon viaggio.