Charter Night per il Lions Club Caselle Torinese Airport

Per il Lions Club Caselle Torinese Airport è stata una serata di celebrazioni e di nuovi inizi quella dello scorso 19 giugno organizzata per un evento speciale: la Charter Night, ovvero il quinto anniversario dalla fondazione del nostro club. La serata ha visto la partecipazione di numerosi soci, ospiti e autorità ed è stata arricchita dall’ingresso di una nuova socia, Roberta Vernè e dal passaggio delle cariche per il prossimo anno lionistico.

La nuova presidente sarà Maruska Benedetto, coadiuvata dal vice presidente Luca Alberigo, mentre Roberto Barbero fungerà da segretario.

Tesoriere sarà Davide Lanzone, Giuliana Aghemo si occuperà dei soci del club e Linda Bruno sarà la responsabile dei service.

Responsabile LCIF: Noemi Zirpoli già presidente nel corso del precedente mandato.

Illustri ospiti hanno arricchito il convivio, tra i quali il sindaco di Caselle, Giuseppe Marsaglia.

“L’evento ha offerto un’opportunità unica per riflettere sui successi degli ultimi cinque anni e per pianificare nuovi progetti di servizio per il futuro”, ha precisato la neo eletta presidente Maruska Benedetto, “senza dimenticare che il Lions Club International è l’organizzazione di club di servizio più grande del mondo, con oltre 1,4 milioni di soci sparsi in più di 200 paesi, e dal 1917 i Lions Clubs aiutano le comunità locali. Con questo spirito continueremo a lavorare con impegno e passione per servire la nostra comunità e realizzare progetti di grande impatto sociale”.