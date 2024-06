ASD Filmar: sempre meglio i nostri ragazzi!

Recentemente la squadra della Filmar ha fatto parlare di sé con partecipazioni spettacolari in varie competizioni sportive. Partendo dal Triathlon Olimpico di Candia, dove il talentuoso Mattia Gallo è riuscito a conquistare un fantastico terzo posto, dimostrando tutto il suo valore. Ma non è stato l’unico a brillare. In occasione della Granfondo Torino, un gruppo numeroso di appassionati bikers ha affrontato le sfide di dislivello fino a raggiungere la vetta di Superga, mettendo alla prova le gambe e il cuore.

Nel challenge di Cesenatico Marco Origliasso ha coronato il suo sogno diventando un triatleta a tutti gli effetti, e non è stato da meno il successo delle ragazze Paola, Cinzia e Valentina che hanno dato il massimo. Alla TuttaDritta di Torino, tutti i ragazzi hanno dimostrato di avere un passo davvero veloce, portando a casa ottimi risultati.

Ma il clou del mese è stato il Triathlon Olimpico di Pietra Ligure, con ben 11 atleti della Filmar pronti a dare il massimo, in una giornata davvero memorabile. Nel Triathlon Sprint di Piasco, Louella ha brillato arrivando prima nella sua categoria, dimostrando competenza e determinazione.

La Bike Academy ha inaugurato con successo il suo primo appuntamento, tanto che si replicherà il 15 giugno per coinvolgere ancora più appassionati. Infine, il 16 giugno a Caselle si terrà il memorial Gabriele Sette con un percorso lungo di 30 km per i più esperti e uno più breve da 7 km adatto anche ai principianti e ai più piccoli. Appuntamento alle 9.15 in piazza Boschiassi.

Un mix di sudore, fatica, ma soprattutto di passione e divertimento accomuna tutte queste esperienze sportive che fanno brillare il nome della Filmar nel panorama sportivo locale. Che continuino le vittorie e le emozioni!