Anche quest’anno la Pro Loco di Caselle organizza, per venerdì 31 gennaio, la gita per Aosta con autobus granturismo, per la partecipazione alla tradizionale Fiera di Sant’Orso, giunta quest’anno all’edizione n° 1020.

Partenza da Caselle ore 8, da piazza Merlo. Giornata libera a disposizione per visitare la Fiera e la città. Per chi desidera eventuale pranzo su prenotazione presso gli Alpini di Aosta. Ritrovo per ripartenza da Aosta ore 16. Quota di partecipazione euro 15 (quindici)

Per informazioni: Aldo Merlo 339-2540255

Prenotazioni con contestuale versamento della quota di partecipazione (fino ad esaurimento dei posti disponibili): al lunedì e venerdì, dalle 21 alle 23, nella sede Pro Loco in Via Madre Teresa di Calcutta 55.