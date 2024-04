I vostri sorrisi hanno fatto la differenza

“Aprile, dolce dormire!”, “Aprile, ogni giorno un barile!”, “Aprile, tanto piange quanto ride!”

Cari soci, ecco alcuni proverbi inneggianti il quarto mese dell’anno, dedicato alla dea Afrodite. Secondo alcune teorie il nome deriverebbe dal latino aperire (aprire), per indicare il mese in cui si schiudono piante e fiori.

L’immagine che ci giunge è di primavera, di clima tiepido e di giornate che si allungano.

Purtroppo, basta scorrere le pagine dei giornali o, guardare qualche programma di informazione che la bella immagine svanisce per lasciare il posto a guerre, disastri, incidenti…

Le previsioni sono tutt’altro che rosee e la situazione geopolitica mondiale non promette nulla di buono.

Siamo di fronte a un mondo nuovo che emerge, ma che ha tratti di passato e tratti di futuro: ritorno al passato perché assomigliamo al ‘900 con le guerre di trincea, con i cannoni e i missili, con le città distrutte e la gente che muore in strada, le dighe fatte saltare in aria; con la crisi energetica già vissuta nel 1973 e la famosa “austerità”, una parola che abbiamo risentito in questi mesi, riducendo i consumi del gas per l’innalzamento dei prezzi. E poi l’inflazione: siamo cresciuti con l’incubo dell’inflazione. Alcuni paesi sono falliti per colpa dell’inflazione.

Il mondo ha poi tratti di futuro e qui ci soffermiamo sull’’insicurezza globale,

Siamo insicuri, abbiamo sperimentato l’insicurezza, si può morire di Covid o, per via della guerra e delle sue bombe; vi è l’insicurezza energetica perché se non c’è abbastanza energia si può spegnere tutto anche l’economia; vi è l’insicurezza alimentare che noi adesso non viviamo ancora ma, in troppi altri paesi sì; vi è l’insicurezza tecnologica: oggi mancano i microchip e quindi le tempistiche delle consegne di attrezzature tecnologiche si sono dilatate a 6 o 8 mesi a causa di quella tensione con i paesi orientali.

Voglio continuare l’articolo cercando di trasmettere però un po’ di ottimismo e di voglia di fare che caratterizza ancora questa Associazione e il suo giornale, che state sfogliando.

- Adv -

Aprile: un mese ricco di iniziative, come leggerete in seguito.

Venerdì 12 in una sala ricca di pubblico Davide Aimonetto ci ha raccontato ( perché lui spiega così bene che sembra tutto un racconto) del naufragio del Titanic, avvenuto il 15 aprile 1912 nelle acque fredde dell’Oceano Atlantico. Il professore, ci ha fatto rivivere nei minimi particolari la tragedia di più di 2200 persone che erano a bordo e che, purtroppo per 1496 di loro, non ci fu più il ritorno a casa.

Ringrazio personalmente il Dottor Aimonetto per le sue splendide serate che ci regala in Pro Loco, sempre con affascinanti argomenti che catturano l’attenzione e l’interesse di tutti.

Dopo la bellissima gita a Racconigi, sabato 13 aprile 2024 siamo andati a “Monteu Roero con i suoi “crotin”. Una bellissima giornata trascorsa nel Roero, patrimonio della nostra regione, degustando buoni cibi piemontesi e assaggiando i vini di una rinomata cantina (il ritorno per fortuna… era in pullman!)

Giovedì 18 aprile in sede Pro Loco, si è tenuta l’Assemblea annuale della Pro Loco che quest’anno è stata anche elettiva. Con le votazioni in sede si è provveduto a eleggere il nuovo Consiglio Direttivo, il quale poi voterà il presidente che rimarrà per quattro anni. Nel prossimo numero renderemo noto l’esito delle elezioni. Spero, come sempre da sei anni, che, oltre alle persone già impegnate nell’Associazione, si avvicinino anche persone nuove e soprattutto nuovi giovani che saranno il nostro futuro e il traghetto delle nostre tradizioni.

Venerdì 19 aprile in Sala F.lli Cervi ecco una bella serata con Alessandro Forno e i “Cambiamenti” che influenzano il nostro tempo. Una serata all’insegna del divertimento e della cultura.

Il mese terminerà il giorno 30 con la partecipazione della Pro Loco alla “Notte in Rosa” a San Francesco. In occasione della seconda tappa del giro d’Italia La Pro Loco di Caselle porterà in Piazza la “Piemontese”, la cotoletta impanata di carne fassona arricchita di buonissima Toma di Lanzo; completeranno il piatto le verdure spadellate.

Venite ad assaggiarla; con noi ci saranno anche altre Pro Loco della zona. Sarà anche questa una gran bella occasione per conoscere i prodotti del nostro territorio e passare una bella serata festeggiando il “Giro D’Italia”.

Vi comunico per finire il mio articolo della Voce della Pro Loco, una piccola anticipazione del mese di maggio: domenica 5 maggio saremo in Piazza Boschiassi per la Fiera dei Rastrej e dle Capline con i nostri “Gnocchi al Ragù”.

Un’ultima cosa: vicino all’articolo che state leggendo c’è una bellissima foto di Aldo Merlo.

È la foto della rotonda “ fagiolo” che c’è in Via Vernone all’altezza della Pro Loco e, come potete vedere, spiccano dei bellissimi tulipani rossi e screziati.

Ringraziamo per questi fiori la Contessa Consolata di Pralormo che, anche per l’interessamento di Marinella, ci ha donato dei bulbi di tulipano di una varietà particolare arrivati appositamente dall’Olanda in occasione di “Messer Tulipano 2024” al Castello di Pralormo, visitabile fino al 1/5/2024.

Anche a Caselle, grazie ai giardinieri Pro Loco, alla Contessa di Pralormo e a Marinella, c’è un piccolo scorcio di questo bellissimo evento.

Grazie ancora a tutti voi che ci seguite e, partecipate a tutte le nostre attività sempre con grandissimo interesse e invio, questa volta, un ringraziamento particolare dopo sei anni di mandato.

Per tutti voi, per la vostra vicinanza, collaborazione, amicizia e affetto che ci avete dimostrato, la vostra gioia, i vostri sorrisi ed il vostro calore hanno fatto la differenza: Grazie!

Un grande e caro saluto a tutti.