Anche a Caselle i box arancioni

Presenti da diversi anni nei comuni a noi vicini, ora sono arrivati anche nella città dell’aeroporto. A partire da sabato 20 aprile, diversi armadi dissuasori sono spuntati sul bordo della carreggiata, inconfondibili per il loro ben visibile colore arancione. Posizionamenti scelti nei posti ove è più probabile ci sia la tentazione di schiacciare il piede sull’acceleratore, alcuni dei quali erano precedentemente attrezzati con dossi, poi rimossi via degli inconvenienti provocati ai mezzi di soccorso. Così li troviamo in strada Ciriè angolo via Canaprili, in viale Bona poco dopo l’inserzione di via Aldo Moro, sul rettilineo di via Venaria, in strada Torino all’inizio della ciclabile per Borgaro, e altri ancora. In tutto gli armadi, acquistati l’anno scorso dal Comune di Caselle, sono 10. L’investimento fatto è stato di 37764 euro, che comprende i 10 armadi dissuasori TruBox più un misuratore di velocità Telelaser con fotocamera digitale TruCam. “Trubox, l’armadio dissuasore che in dieci secondi, con Trucam, diventa una stazione di controllo automatico di velocità” questo lo slogan pubblicitario del fornitore delle apparecchiature, la ditta Eltraff di Concorezzo. L’armadio dissuasore per diventare attivo e rilevare effettivamente il superamento dei limiti di velocità richiede comunque la presenza degli agenti di polizia municipale nei paraggi.

Altra condizione necessaria per l’entrata in servizio dei rilevatori è l’adeguamento della segnaletica stradale nei pressi. Così recita anche il comunicato apparso il 22 aprile sul sito del Comune a firma del Comandante di Polizia Municipale Alessandro Teppa: “Si comunica che sono stati installati in diversi punti del territorio comunale dei box di rilevazione della velocità al fine di prevenire e, se necessario, reprimere la velocità sulle strade dove si è accertato che il superamento del limite di velocità non viene rispettato. Si segnala pertanto la necessità di prestare attenzione nella percorrenza delle vie interessate al fine di evitare sinistri stradali nel rispetto delle norme previste dal codice della strada e la strumentazione sarà attiva nel momento in cui la segnaletica stradale verrà perfezionata”.

