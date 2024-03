Semplicemente inestimabili

Cari soci Pro Loco e lettori del giornale “Cose Nostre”, il tempo non ci dà tregua, corre veloce e senza accorgercene siamo già a marzo.

Comincio l’esposizione delle attività in corso con l’ormai vicinissima uscita in treno del 16 marzo per visitare la cittadina di Racconigi con il suo castello, la cui storia si è più volte intrecciata con le vicende nazionali. La novità di questa uscita, che per questo ha le caratteristiche di una sperimentazione, è l’utilizzo del treno, con partenza e ritorno alla stazione di Caselle e l’utilizzo del nuovo raccordo al Passante Ferroviario di Torino in servizio dal 20 gennaio. Vi racconteremo come è andata sul prossimo numero di Cose Nostre. Altra uscita organizzata è quella che si terrà il 13 aprile 2024 a “Monteu Roero e ai suoi crotin”. Nella locandina inserita in questa pagina tutti i dettagli e le modalità per la prenotazione.

Passo ora a un tema che mi sta da sempre molto a cuore: quello del ricambio generazionale. Abbiamo bisogno, lo ripeto instancabilmente da sei anni, che ci sia l’innesto di nuove forze e nuove energie, per permettere lunga vita a questa Pro Loco nata nel mese di febbraio di 55 anni fa. Abbiamo bisogno di menti giovani e giovani volontari per creare nuove avventure adatte soprattutto alla gioventù del nostro paese, carburante del futuro. Rinnovo l’invito, tramite il nostro giornale Cose Nostre, a chiunque abbia piacere di fare parte della nostra Associazione, di venire in Pro Loco, il 2024 è l’anno in cui il 18 aprile rinnoveremo il Consiglio Direttivo e la presidenza dell’Associazione. Mi rivolgo a tutti i gruppi di giovani che animano il nostro paese, l’oratorio, il Cag, l’Informagiovani, le associazioni sportive, di venire in Pro Loco non solo a proporre nuove idee ma, soprattutto a partecipare e farne parte. A realizzarle, ci pensiamo insieme unendo la nostra esperienza, le nostre capacità organizzative a tante belle nuove idee e propositi. “Non dubitare mai che un piccolo gruppo di cittadini attenti e impegnati possa cambiare il mondo. Infatti, è l’unica cosa che l’abbia mai fatto.” (Margaret Mead, antropologa culturale americana). Come vi ho anticipato, giovedì 18 aprile si terrà in Pro Loco l’Assemblea Elettiva, quest’anno per rinnovare il Consiglio Direttivo e la presidenza dell’Associazione per i prossimi quattro anni. Invieremo a tutti i soci Pro Loco la convocazione e vi prego di partecipare numerosi perché la Pro Loco sia patrimonio e tradizione di tutti.

Ora passo a un’altra comunicazione importante. Domenica 17 marzo, a partire dalle ore 10,30, festeggeremo, in sede Pro Loco, un nostro carissimo ex concittadino “emigrato”, come dice lui, per via della divisione territoriale comunale, a Mappano: Giovanni Verderone, non sarebbe necessario aggiungere altro! Persona speciale, memoria storica casellese e mappanese, grandissimo imprenditore che ha ricoperto cariche prestigiose nel campo dell’allevamento e dell’agricoltura regionale, oggi componente in qualità di tesoriere, ma non solo, ottimo consigliere, del Consiglio Direttivo della Pro Loco di Caselle Torinese. Grandissimo amico e collaboratore. Dopo l’assegnazione da parte dell’autorità comunale della “Cittadinanza Onoraria Casellese”, festeggeremo Giovanni con un bel rinfresco rivolto ai tanti amici, conoscenti e personalità che avranno il piacere di partecipare.

Abbiamo in fase di valutazione, inoltre, diversi prossimi impegni che saranno oggetto delle decisioni del prossimo Consiglio Direttivo. Abbiamo ricevuto l’invito a partecipare alla manifestazione del 30 aprile (data da confermare) organizzata dalla Pro Loco di San Francesco al Campo. Siamo stati chiamati, per il secondo anno consecutivo dalla Pro Loco di Beinasco a partecipare alla manifestazione “Giochi senza quartiere” il 15 e 16 giugno. Abbiamo in previsione una bella manifestazione in collaborazione con il Gruppo Alpini di Caselle per i primi giorni di luglio (verrà comunicata la data a venire). Entro il 31 marzo invieremo, su richiesta dell’Amministrazione Comunale, il calendario con le nostre proposte e iniziative per tutto il 2024. Grazie ancora a tutti voi che partecipate alle nostre attività sempre con grandissimo affetto e grande amicizia. “I volontari non sono remunerati, non perché non valgono nulla ma perché sono inestimabili”. Come sempre un grande e caro saluto a tutti.

Silvana Menicali