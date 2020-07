Sul sito del Comune di Caselle T.se sono state pubblicate le modalità per presentare domanda per la concessione delle agevolazioni sul pagamento della TARI 2020, la Tassa Comunale sui Rifiuti.

Le riduzioni, indirizzate alle famiglie in disagio economico, sono del 20% o 40% o 80%, a seconda della fascia di reddito ISEE e della tipologia di reddito di lavoro (dipendente/da pensione/disoccupato o autonomo).

I moduli per la richiesta sono ritirabili presso lo Sportello TARI di via Mazzini 29 o presso la sede comunale di piazza Europa, oppure scaricabili on line dal sito del Comune.

La scadenza per la presentazione delle domande è il 30 settembre 2020.