Il sindaco di Volpiano Emanuele De Zuanne è stato nominato presidente dell’Unione dei Comuni Nord Est Torino, nella riunione del Consiglio di mercoledì 10 giugno.

L’Unione Net raggruppa i comuni di Borgaro, Caselle, Leinì, San Benigno, San Mauro, Settimo e Volpiano, con una popolazione di 135.000 abitanti. L’ente gestisce in forma associata funzioni diverse, quali i servizi socio-assistenziali, lo sportello unico per le attività produttive, la partecipazione a bandi per il finanziamento di investimenti pubblici e le procedure per le gare d’appalto.

Nel suo intervento il presidente uscente, Luca Baracco, sindaco di Caselle Torinese, ha ricordato il percorso compiuto dall’Unione dal 2014, primo anno del suo mandato: “L’Unione dei Comuni NET – ha detto – è stata soprattutto un’opportunità di confronto, per crescere umanamente e per acquisire nuove competenze ed esperienze”. Nel presentare le linee del suo mandato, il sindaco De Zuanne ha sottolineato che intende valorizzare, oltre alle funzioni proprie dell’Unione, “l’attività di coordinamento, ad esempio per i trasporti e la protezione civile, per riuscire a portare a casa risultati utili per i nostri cittadini”. Durante la riunione è stato ricordato Vincenzo Barrea, già sindaco di Borgaro Torinese e primo presidente dell’Unione NET, scomparso a dicembre 2018: