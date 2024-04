Due casellesi a “Striscia la notizia”

“Un’avventura affascinante, creativa e ricca di curiosità inedite”, è quanto ci hanno raccontato Francesca Costante e Angela Ferragina, casellesi entrambe appena rientrate da Cologno Monzese. Francesca e Angela, lo scorso 15 aprile sono state in visita agli studi Mediaset e in particolare al set dove si registra “Striscia la notizia”.

“La cordialità di Jerry Scotti e di Michele Hunziker sono stati il primo segno di benvenuto”, dicono Francesca e Angela. “Insieme a loro abbiamo potuto partecipare alla registrazione di una puntata, poi andata in onda in differita pochi minuti dopo”.

“Interessante la visita al museo di Striscia”, racconta Francesca. “Ancora più belle le avventure e i ricordi di 35 anni di registrazioni”, prosegue Angela. Uno spaccato di storia dell’Italia in chiave satirico-comica.

In mostra anche i cimeli riguardanti le reprimende e le querele arrivate ad Antonio Ricci, pervenute in alcuni casi dalla stessa Mediaset, la cui proprietà sentendosi offesa dopo alcuni servizi, ha portato davanti ai giudici patron e giornalisti.

Ma la notizia vera, corretta, senza allusioni vince sempre, proprio come si è verificato in tutte le occasioni di vertenze con le parti sentitesi offese.

“Tutto in ragione della verità”, commentava Jerry Scotti, che sempre cordialissimo ha poi congedato il gruppo per affidarlo ai cameraman incaricati di registrare la puntata.