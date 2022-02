Prosegue a San Maurizio l’attività, condotta dall’Amministrazione Comunale, di conservazione, valorizzazione ed implementazione del patrimonio arboreo del territorio. A partire da questo lunedì 31 gennaio, hanno preso il via i seguenti quattro interventi:

– in viale Europa, nel tratto compreso tra via Ceretta Inferiore e largo Argentina, saranno sostituiti gli olmi dell’alberata che, all’ analisi compiuta da un consulente agronomo, sono risultati affetti da grafiosi, una malattia particolarmente aggressiva per questa specie arborea. Gli olmi malati saranno sostituiti da prunus da fiore, creando così un filare plurispecifico per evitare l’abbattimento dell’intera alberata.

– In piazza Marconi, nel filare adiacente al corso, saranno abbattuti gli olmi che dopo le ultime potature sono risultati ormai completamente marci. Al loro posto saranno piantati dei tigli uguali a quelli già sostituiti.

– Le piante di via Martiri della Libertà, a Ceretta, saranno sostituite con dei prunus da fiore.

– Infine, saranno sostituiti alcuni alberi che costeggiano la pista ciclabile e l’intera alberata sarà integrata con nuove piante.

Per tutto il periodo dei lavori, previsti da lunedì 31 gennaio fino al 28 febbraio 2022 e affidati alla ditta La Serra Floricoltura snc di Elio Monticone, sono previste modifiche temporanee della viabilità su viale Europa, via Ceretta Inferiore, largo Argentina, corso Mameli e piazza Marconi, con istituzione di sensi unici alternati e divieti di sosta con rimozione coatta.