Piazza Boschiassi e il “ Chilometro Zero”

Da giugno Caselle ha un punto di riferimento in più : in Piazza Boschiassi è stato inaugurato il “Chilometro Zero”, tappa finale del Cammino delle Valli, il “nostro” cammino che ha in Caselle il suo inizio e la sua fine. Nulla di tutto questo sarebbe stato possibile, senza la caparbia intraprendenza di Beppe Lianza, colui che non solo l’ha realizzato ma anche curato e abbellito in questo suo primo anno e mezzo di vita.

“Il Chilometro Zero – racconta Beppe – nasce a Santiago, per me è stata fonte di enorme soddisfazione riuscire a crearlo in quello che è il centro del nostro paese. Siamo gli unici, in tutta Italia ad averlo. Devo ringraziare Antonino Bocchetta che, con entusiasmo e gratuitamente, ha realizzato il manufatto in bronzo e tutti i ragazzi della “Stella Polare” con cui condividiamo la sede in Piazza Garambois e varie iniziative sul territorio. I primi a inaugurare, con la foto di rito, il Punto Zero sono stati un gruppo di amici provenienti da Piacenza e Lecco, che si sono conosciuti proprio in questo cammino. Penso che questo punto potrà diventare riferimento anche per manifestazioni o eventi di altro genere e sarà un ulteriore stimolo a visitare i luoghi d’interesse e ad acquistare i prodotti tipici perché Caselle non è solo sinonimo di aeroporto. Il cammino, seppur neonato, sta crescendo: negli ultimi sei mesi ho consegnato altre 200 credenziali. Arrivano camminatori da tutta Italia e i loro riscontri sono lusinghieri: apprezzano oltre che la bellezza delle nostre valli, l’accoglienza delle persone, mi ringraziano per la segnaletica che definiscono ottima e per la disponibilità ad ”esserci “ per qualsiasi necessità oltre che per la consegna dell’attestato finale. L’obiettivo è quello di crescere ancora. I costi per la pubblicità online sono alti ma devo dire che il passaparola tra i viandanti risulta essere la carta vincente. Ho in progetto diverse iniziative tra cui, i prossimi 3-4-5-6 agosto, quello di accompagnare un gruppo lungo il cammino. L’iniziativa ha avuto molto successo perciò conto di replicarla in altri periodi dell’anno; mi piacerebbe anche far sperimentare l’esperienza del cammino a un gruppo di bambini e chissà che, nel nuovo anno scolastico non si riesca a creare un aggancio con l’istituto scolastico casellese. Con i ragazzi della Stella Polare abbiamo collaudato, in una gita a San Ignazio, la nuova “jolette”, una carrozzina fuoristrada acquistata grazie a una donazione, hanno così potuto provare a sperimentare un pezzo di cammino su uno sterrato. Ho già in mente una “variante alta”, due giorni di cammino in più nelle Valli di Lanzo. Il percorso è pronto ma occorre trovare una struttura ricettiva a Cantoira. Bisognerà lavorare ancora per convincere chi è ancora diffidente che questo tipo di turismo, lento e rispettoso dell’ambiente, è la carta vincente. Il cammino sta crescendo ma ha bisogno di essere sostenuto anche economicamente da parte dei comuni interessati perché la manutenzione dei sentieri e la segnaletica, di cui finora mi sono fatto interamente carico, ha dei costi. Il cammino va curato ed amato perché resti patrimonio di tutti.”