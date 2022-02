Prosegue la marcia di avvicinamento al prossimo appuntamento elettorale di Fonte Viva, l’associazione che a San Maurizio è riuscita negli ultimi trent’anni a garantire continuità all’azione amministrativa, conservando alla lista civica ogni volta presentata il consenso degli elettori per ben sei successivi mandati, con tre diversi sindaci.

Le date del prossimo appuntamento elettorale non sono ancora note (probabilmente giugno, ma dipenderà da pandemia e scelte del governo), ma Fonte Viva non intende farsi trovare impreparata. Lo scorso 4 dicembre c’è stata, in Casa Marchini Ramello, l’Assemblea dei Soci, e contestuale rinnovo del Direttivo. Il 22 gennaio si è svolta, nella sede di via Carlo Angela 2, la conferenza stampa di presentazione del nuovo Direttivo. Il 29 gennaio, un primo incontro, interlocutorio ma cordiale, con i vertici del locale Circolo PD, rappresentati dal segretario di circolo Antonino Lo Bianco e dalla vice-segretario Cecilia De Marco, per valutare possibili convergenze nei programmi. Infine, di nuovo in Casa Marchini Ramello nella mattinata di sabato 5 febbraio, l’incontro aperto alla cittadinanza per presentare le commissioni tematiche che stenderanno il programma elettorale in vista dell’appuntamento al voto. Le commissioni tematiche saranno cinque: ogni commissione sarà presieduta da un Team Leader di Fonte Viva che avrà il compito di coordinare le riunioni, che si svolgeranno dal 14 febbraio al 15 marzo. Il 26 marzo la data annunciata per la presentazione dei risultati.

Tornando alla conferenza stampa del 22 gennaio, quella è stata l’occasione per il neopresidente dell’associazione Fabrizio Borgo, per presentarsi (54 anni, laurea in Scienze Politiche, impiegato Leonardo, da 15 anni presente in Fonte Viva) e per presentare la squadra del Direttivo (vicepresidente Dughera Attilio, segretario Chiara Luca, cassiere Splendidi Claudio, Pubbliche Relazioni Gravili Giuliano, organizzazione eventi Ferreri Alberto e Briglio Antonio, Gestione Social Muscat Luca e Chiadò Rana Manuela, Rapporti con l’Amministrazione Picat Re Michelangelo, Rapporti con le Forze Politiche Amico Mariano, Referente dell’Amministrazione Zappalà Antonio, Revisori dei conti Farro Saverio e Lanfranco Carlo, Probiviri Biavati Paolo, Picat Re Franco e Nepote Ezio).

Il presidente Borgo ha evidenziato che la squadra così composta è un buon mix fra risorse nuove ed esperienze pregresse, in grado di garantire la continuità. Inoltre, altro punto di forza, Fonte Viva è l’unico movimento presente sul territorio comunale a disporre di una sede propria: essa sarà aperta tutti i mercoledì dalle 10 alle 12, per accogliere tutte le persone che vorranno proporre idee e suggerimenti, o anche evidenziare criticità o problemi: l’associazione si impegna a fare da trait d’union con gli assessorati competenti. Altri strumenti per favorire il contatto con la cittadinanza: la presenza con gazebo nei prossimi mesi nei mercati di San Maurizio e Ceretta; l’operatività sui social, sulla pagina dedicata Facebook e sul rinnovato sito internet dell’associazione; l’organizzazione di incontri e dibattiti tematici.

Inevitabile, a Fabrizio Borgo, la domanda sulla composizione della lista, col nome del candidato sindaco che verrà proposto per succedere a Paolo Biavati. La risposta: “La composizione della lista sarà il passo successivo alla definizione del programma. La formazione della lista con i candidati ad entrare nel prossimo Consiglio Comunale (che, quasi certamente, potrà passare da 12 a 16 componenti, avendo San Maurizio ormai superato la soglia dei 10.000 abitanti) avverrà presumibilmente entro marzo. Per quanto riguarda il candidato sindaco, in Fonte Viva possiamo disporre di parecchie figure che hanno caratura e caratteristiche idonee a ricoprire quel ruolo”.

Occorre quindi ancora attendere per capire se, per il ruolo di primo cittadino di San Maurizio, Fonte Viva punterà su una figura già presente in amministrazione oppure su una figura ora esterna.