Qualche settimana fa s’è tenuta a Borgaro una gara federale

valida per la coppa “Città Metropolitana”: 100 le coppie iscritte di cui quattro

della Bocciofila Casellese. La formula prevedeva che si giocasse in contemporanea sui campi coperti di Borgaro, Mappano, Caselle, San Francesco, Nole, Grugliasco, Pianezza e della Bocciofila Rossini a Torino.

Tre delle nostre formazioni non hanno superato il primo turno, mentre la coppia formata da Renato Biolatto e Valter Leonarduzzi vinceva la prima partita per 13-1 sui campi della Certosa di Grugliasco, contro una formazione della Bocciofila Chierese. Seconda partita e trasferimento alla Bocciofila di Pianezza dove Biolatto e Leonarduzzi sconfiggevano per 12-8 una coppia della Polisportiva Loggese. Trasferimento a Borgaro per il terzo match contro una formazione della Bocciofila Favro Paris di

Bussoleno e altra vittoria per 11-9 . La bella corsa dei nostri si è chiusa agli ottavi di finale contro una

formazione della Tola di Chivasso, ma per la nostra piccola Bocciofila con soli 12 giocatori tesserati, si è trattato di una bellissima prestazione.

Per la cronaca, è risultata vincitrice della gara la coppia della Bocciofila Alpini di

Trofarello, seconda la Bocciofila di Borgaro, terza la Bocciofila La Tola,

quarta la Bocciofila di Sassi.

Il calendario invernale continua ed è probabile la nostra partecipazione ad

altre gare. Speriamo in altri ottimi risultati.

Mi piace: Mi piace Caricamento...