Amichevole pre-campionato

Anche quest’anno, in previsione del campionato di Società 2024, con la Bocciofila Borgarese si sono organizzati due incontri, andata e ritorno in perfetto stile gara ufficiale. Giovedì 7 marzo primo incontro di andata a Caselle, mentre per giovedì 14 marzo è previsto il match di ritorno a Borgaro. Finisce in parità l’incontro di andata. Nostre vittorie nell’individuale, con il sempre valido Mario Chiadò Rana, e con la terna schierando i nuovi acquisti Gianpiero Filippa, Antonio Madalà subentrato a Mario Cabodi e Marco Crepaldi. Sconfitte invece le coppie Renato Biolatto/Giulio Fiorito, subentrato a Valter Leonarduzzi e Paolo Da Ros/Enrico Castagno, subentrato a Fernando Murzilli. Al termine dell’incontro, come da tradizione, spuntino a base di salumi e formaggi locali (turgia e toma).