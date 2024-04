Amichevoli pre-campionato

Dopo l’incontro di ritorno con la Bocciofila Borgarese del 14 marzo, incontro in cui siamo usciti sconfitti per 6 a 2, mercoledì 27 marzo abbiamo proseguito con un’altra amichevole invitando la Bocciofila di San Francesco. Il risultato non è cambiato, ma fino all’ultimo tiro si prevedeva un perfetto pareggio, però la forte coppia di San Francesco composta da Elio Tessuti e Giuseppe Perino ha avuto la meglio sui nostri Carlo Artuso e Renato Biolatto per 12 a 11. Nell’individuale vittoria di Mario Chiadò Rana contro Battista Michele sostituito a metà gara da Sergio Battistelli, per 13 a 8.

Sconfitta la terna Antonio Mandalà – Michele Coletti (sostituito nel finale da Enrico Castagno) – Giulio Fiorito contro Bruno Garbero – Aldo Gianotti – Gabriele Padovani per 13 a 2.

Battuta anche la coppia Giampiero Filippa – Mario Cabodi contro Giuseppe Pagliassotto – Ivo Chiartano per 13 a 1.

Mercoledì 3 aprile incontro di ritorno a San Francesco: con le nostre formazioni rimaneggiate non siamo riusciti a vincere neanche una delle quattro sfide. L’unica bella partita è stata quella nell’individuale di Michele Coletti

contro Sergio Battistelli sconfitto per 13 a 9 .

Sconfitta per 13 a 1 la coppia Paolo Da Ros – Cosimo Cagliuso contro Aldo Gianotti – Gabriele Padovani, così come la coppia Antonio Mandalà – Marco Crepaldi contro Giuseppe Perino – Santino Fabbris per 13 a 6.

Battuta anche con lo stesso punteggio la terna Giulio Fiorito – Enrico Castagno – Valter Leonarduzzi,

contro Elio Tessuti – Giuseppe Pagliassotto – Fernando Militello.