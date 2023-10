Due belle gare

Sabato 21 ottobre la Bocciofila Casellese ha partecipato alla Regional Cup, manifestazione fra società che prevede incontri basati su tre discipline: individuale, a coppie e a terne. Nella nostra poule, oltre alla nostra formazione, gareggiavano le bocciofile di Valfenera e Chieri. Dopo un primo turno d’attesa, con lo scontro tra i nostri avversari, abbiamo incontrato prima il Valfenera, che aveva già battuto Chieri. Siamo usciti sconfitti nell’individuale e nella gara a coppie, sempre per 11 a 7, vincendo però con la terna per 12 a 9.

Dopo pranzo match decisivo tra Chieri e Caselle e brillante prestazione nostra che ci ha visto prevalere nell’individuale per 13 a 12 e nella gara a terne per 9 a 5. Ininfluente la nostra sconfitta nella gara “ a due”. La vittoria ci ha così qualificati per l’incontro di finale, ancora contro Valfenera. Per pura sfortuna abbiamo dovuto cedere nell’individuale per 13 a 10, mentre la nostra coppia perdeva nettamente. Purtroppo inutile la bella vittoria sul filo di lana della nostra terna. Alle finali hanno così avuto modo di accedere i giocatori del Valfenera.

Domenica 22 ottobre la nostra bocciofila ha ospitato una gara a terne valida per il Circuito “Coppa Città Metropolitana”. 34 le formazioni iscritte di 21Società. Due team in lizza per la Bocciofila Casellese, che purtroppo non sono riusciti a entrare nelle prime posizioni di classifica. Solo la formazione composta da Mario

Chiadò Rana, Carlo Artuso e Giulio Fiorito è riuscita a piazzarsi tra i primi 16, tra l’altro perdendo contro la Bocciofila di Ponte Masino che ha poi vinto il torneo, schierando due atleti casellesi, Mauro Mattioda e Alessandro Galfano.

Classifica finale:

1° Bocciofila Ponte Masino: Mauro Mattioda – Alessandro Galfano – Franco Marchino

2° Bocciofila Mezzenile : Michelangelo Ciocatto – Maurizio Demelas – Demetrio Soffietti

3° Bocciofila Rivarese : Ivano Baima Besquet – Aldo Carbone – Paolo Bertotti

4° Bocciofila San Francesco: Elio Tessuti – Bernardo Militello – Gabriele Padovani