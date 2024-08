Una spremuta di…Semplicità

Quante volte abbiamo detto o sentito dire: “Basterebbe semplicemente…” ?

Già, in questa vitaccia così complicata, frenetica, bislacca, a volte indisponente, spesso, purtroppo, carente di gentilezza, solidarietà, umanità, anzi, molte volte, intrisa di indifferenza, maleducazione e persino violenza, ci sembra talmente ovvio che un piccolo gesto, una parola, un semplice sguardo potrebbero cambiare tutto, eppure…

Eppure ci convinciamo sempre più che le cause di questo malessere diffuso siano da ricercare negli altri, nelle nuove o nelle vecchie generazioni, tra gli educatori, nei politici o chi ha il “potere”, ma difficilmente ci soffermiamo davanti ad uno specchio e guardando fissi quell’immagine riflessa ci chiediamo: “ E tu?”.

Raramente parliamo con noi stessi chiedendoci se per una volta provassimo noi a fare “semplicemente” quel benedetto piccolo passo per iniziare a cambiare quel mondo che tanto critichiamo e che vorremmo così diverso.

Volere a tutti i costi cambiare l’altro è una sottile forma di dipendenza. Impuntarsi perché le persone intorno a noi sono diverse sottintende da parte del richiedente il non essere disposti a fare ciò che si chiede agli altri di fare. Si finisce col fare ciò che non si vuole che l’altro faccia. Dando il buon esempio per primi, invece, è spesso più semplice migliorare le situazioni. Partire da se stessi per arrivare agli altri è una strategia più percorribile e realista rispetto all’ancorarsi immobili sulle proprie posizioni chiedendo a chi ci è vicino di fare l’opposto di quanto noi facciamo.

Spesso le persone si lamentano per ciò che non piace senza però fare nulla in prima persona per cambiare la situazione. Il mondo sta andando a rotoli, l’inquinamento ci nausea, le persone sono troppo frenetiche e nervose. Sicuramente sono tutte affermazioni condivisibili, ma per potere cambiare le cose occorre cominciare a lavorare su se stessi nel proprio piccolo. Non basta dire che l’aria della nostra città è inquinata, ma occorre cominciare ad usare i mezzi pubblici, comprare auto ecologiche, fare la raccolta differenziata, attivarsi per il risparmio energetico.

Dire che le cose non vanno bene e fermarsi a questo è un modo di delegare il problema: riconoscerlo senza entrare nel merito della sua risoluzione. La gente è nervosa: forse se noi per primi cominciassimo a sorridere di più per strada raccoglieremmo più serenità distribuendola contemporaneamente. La società è frenetica: ma da qualche parte dobbiamo cominciare a cambiare le cose. Se prendessimo in prima persona la vita con calma e con un po’ di “pigrizia positiva” creeremmo spazi necessari per essere meno frenetici noi stessi. Solo in questo modo comincerebbe a crearsi la pre-condizione fondamentale per cambiare le cose.

Per cambiare gli altri dobbiamo cominciare a cambiare noi stessi.

E di per sé non sembrerebbe neppure particolarmente difficile. Anzi.

Andrea Giuliodori, uno tra i più seguiti mental-coach del Web, o motivatore che dir si voglia, ci propone 38 semplici “azioni” quotidiane con cui testare la nostra voglia di cambiare perché possa cambiare la realtà nella quale viviamo.

Sono elencati a caso, senza una logica o un nesso di priorità.

38 gesti di buon senso e di una semplicità disarmante, ma forse proprio per questo motivo paurosamente difficili se pensiamo di applicarli senza la pretesa che qualcuno lo faccia prima di noi.

1. Essere puntuali.

2. Donare il sangue.

3. Presentarsi preparati.

4. Rispettare la parola data.

5. Lasciare un caffé sospeso.

6. Rispettare le aree silenzio.

7. Dire “grazie” e “per favore”.

8. Ammettere un proprio errore.

9. Rispettare il tempo degli altri.

10. Dare precedenza ad un pedone.

11. Dire “buongiorno” o “buonasera”.

12. Ascoltare gli altri quando parlano.

13. Avere pazienza in mezzo al traffico.

14. Raccogliere una cartaccia per strada.

15. Spegnere le luci quando non servono.

16. Sorridere alle persone che incontriamo.

17. Donare vestiti e oggetti che non usi più.

18. Tenere la porta aperta per qualcun altro.

19. Ringraziare pubblicamente una persona.

20. Condividere conoscenze utili con gli altri.

21. Mettere passione in quello che facciamo.

22. Fare un complimento, senza secondi fini.

23. Fare un gesto amorevole al tuo/a partner.

24. Offrire il proprio posto a sedere sui mezzi.

25. Rispettare la natura durante le escursioni.

26. Dare un’indicazione ad un turista confuso.

27. Condividere contenuti costruttivi sui social.

28. Aiutare una persona anziana con la spesa.

29. Essere sempre gentili con chi sta lavorando.

30. Donare libri usati ad una biblioteca cittadina.

31. Scrivere messaggi di sostegno ad un amico.

32. Fare un cm in più di quanto ci viene richiesto.

33. Complimentarsi con chi ha fatto un bel lavoro.

34. Lasciar passare alla cassa chi ha poche cose.

35. Condividere libri, film o musica che ci ispirano.

36. Lasciare una recensione positiva a chi lo merita.

37. Invitare qualcuno ad unirsi per una passeggiata.

38. Rispettare gli spazi comuni come fossero nostri.

L’elenco, ovviamente come sottolinea Giuliodori, non è esaustivo e ognuno di noi potrà implementarlo a piacere.

Come diceva Gandhi: “Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo”.

Non sarà facile, ma il mondo nuovo in cui vivere dipende solo da noi.