Un menu natalizio, come tradizione vuole

Anche quest’anno le Feste si avvicinano e, come tutti sappiamo, si prospettano un Natale e un Capodanno del tutto particolari, in compagnia dei nostri famigliari più “intimi”.

Il buon cibo sulla tavola, in ogni caso, non può assolutamente mancare, ed è per questo che abbiamo deciso di proporvi un Menu tradizionale di Natale, un evergreen torinese che rendeva felici già i palati dei nostri nonni e bisnonni, accompagnato dalle ricette di due dolci che in esso compaiono e dalle foto di attrezzi utili per la preparazione dei riccioli di burro e degli agnolotti.

Ringraziamo l’Associazione culturale “La Barbacana” di Leinì e il gruppo Donne Rurali della

Coltivatori Diretti di Leinì (e in particolare Serena Ballesio) per la ricetta delle cipolle ripiene dolci, Renata di Torino per quella dei fichi farciti e Marinella Tosi di Caselle per averci concesso di fotografare i suoi utensili da cucina.

Le ragazze del Servizio Civile (Arianna Oggero e Maria Teresa De Ponte)

MENU DI NATALE

Antipasti:

– Prosciutto cotto (giambun), salame crudo e salame cotto con riccioli di burro;

– Insalata russa

– Uova sode tagliate a metà con insalata

Primo:

– Agnolotti al ragù

Secondo:

– Arrosto con patate

Dolce:

– Cipolle ripiene dolci

– Fichi farciti e altra frutta secca

– Panettone

Fichi farciti

Ricetta di nonno Carlo, Torino, inizio ‘900

Ingredienti:

– Fichi secchi

– Arachidi

– Noci

– Nocciole

– Altra frutta secca a piacere

Preparazione:

Si tagliano i fichi secchi a metà, ma non fino al fondo, si aprono come un panino e si riempiono con noci, arachidi, nocciole, eccetera. Dopodiché li si richiude delicatamente e sono pronti.

Siole pien-e dösse (cipolle ripiene dolci)

Ingredienti:

– 1 kg di cipolle di Leinì (prodotto PAT)

– 150 g di amaretti pestati

– 3 cucchiai marsala

– 2 cucchiai cacao amaro

– 1 cucchiaino di zucchero

– 1 cucchiaino di sale

– 1 uovo intero

– 1 pizzico di cannella

– Burro

Preparazione:

Pulire e sbollentare le cipolle in acqua salata per 5 minuti.

Svuotare il cuore delle cipolle (avendo cura di lasciare tre strati) e tritarlo.

Mettere a bagno gli amaretti sbriciolati con il marsala. Unire il tutto in una terrina, aggiungere

cacao, uovo, sale, zucchero e cannella; mescolare il tutto molto bene.

Imburrare la teglia, possibilmente di terracotta, adagiare le cipolle vuote e riempirle con l’impasto.

Sovrapporre a ognuna una piccola noce di burro.

Scaldare il forno a 200° e far cuocere per 1 ora circa.

Meglio se preparate il giorno prima e consumate riscaldate.