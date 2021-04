Tra le squadre di maggior prestigio in Piemonte, la compagine “L84”, con sede a Volpiano, partendo dalla serie D in soli 10 anni ha completato un’incredibile scalata conquistando con la sua prima squadra la Serie A nazionale.

L’impresa è stata completata sabato 24 aprile 2021, quando, al PalaBrandizzo, è avvenuto lo scontro diretto per la promozione in A con la più blasonata squadra dell’Arzignano, il cui palmares vanta due scudetti e due SuperCoppe italiane. I calciatori verde-neri sono riusciti a prevalere in una sfida all’ultimo respiro, con il gol decisivo segnato a 40 secondi dal termine.

Un traguardo importante raggiunto, che testimonia la bontà di un progetto. Una grande vittoria alla quale i ragazzi della L84 pensavano già da inizio campionato e si è trasformato in una bellissima e meritatissima realtà.

Ci sono anche tre ragazzi casellesi all’interno della compagine. Li vediamo nella foto scattata a Porto San Giorgio alle finali di Coppa Italia: a sinistra Michele Marchiori, ruolo centrale, al centro Angelo Scognamiglio preparatore portieri e a destra Luca Astegiano, ruolo laterale.

La L84 è anche una scuola Calcio di élite, e vede tra i partners anche il campione Claudio Marchisio: “Con la L84 puntiamo a vincere. Dietro c’è una grande struttura che parte da una grande famiglia dove con tanta passione hanno costruito la prima squadra , ma anche uno dei settori giovanili più importanti d’Italia”.

Per chi fosse interessato alla scuola calcio, può inviare una email a info@l84.it oppure consultare il sito www.l84.it.