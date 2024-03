Piscina di Caselle: il 7 aprile la nona edizione del Memorial Canella

Torna, domenica 7 aprile, la festa annuale della Piscina Comunale di Caselle, con l’edizione numero 9 del Memorial Canella. Una manifestazione nata nel 2013, con lo slogan “Un angelo in piscina”, per mantenere vivo il ricordo dell’Assessore allo Sport Angelo Canella, prematuramente scomparso nel 2011 per un brutto male. Ad Angelo, dall’anno scorso è anche intitolato l’impianto sportivo. Come in tutte le edizioni precedenti, il Memorial Canella è anche l’occasione per abbinare la competizione sportiva alla solidarietà, grazie alla presenza nella manifestazione della Fondazione F.A.R.O. Onlus – Sez. Valli di Lanzo.