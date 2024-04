Grande festa per la 9°edizione del “Memorial Canella”

Domenica 7 aprile si è svolta, presso la piscina comunale di Caselle, la nona edizione del Memorial Canella. Una manifestazione nata nel 2013, con lo slogan “Un angelo in piscina”, per mantenere vivo il ricordo dell’assessore allo sport Angelo Canella, prematuramente scomparso nel 2011 per un male incurabile. Ad Angelo, dall’anno scorso, è anche intitolato l’impianto sportivo. Come in tutte le edizioni precedenti, il Memorial Canella è stato anche l’occasione per trasformare la competizione sportiva in solidarietà, grazie alla collaborazione con la Fondazione F.A.R.O. Onlus – Sez. Valli di Lanzo. La Fondazione è stata presente anche con l’intervento della referente dottoressa Silvana Sabbà.

La giornata è cominciata con un momento di raccoglimento degli amici di Angelo al cimitero di Caselle. In mattinata in piscina si sono svolte le gare di apnea. Alle 16 ha avuto luogo al di fuori della piscina la tradizionale camminata, mentre in acqua si divertivano con la loro prova di acquaticità i piccoli dai 3 ai 5 anni. Nel pomeriggio si sono anche svolte le 29 gare nelle varie categorie e valide come Campionato Canavesano CSEN. Il Memorial Canella, nato inizialmente come gara sociale, con il tempo è diventato un campionato riconosciuto anche dal CONI.

Alle 18 nella palestra, la festa di premiazione di tutti i partecipanti, condotta dal coinvolgente Cesare Bardella. Un momento di grande festa che “scalda il cuore”, come sottolineato da Nicolò Canella, figlio di Angelo, “È bello che il nome del proprio papà venga associato a una manifestazione così valida e così numerosamente partecipata”.

Il titolo di Campionissimo 2024 è stato consegnato a Valentina Crivello. La sedicenne, pluri premiata campionessa, ha vinto l’oro nella staffetta 4×100 mono pinna ai mondiali di nuoto del Cairo. Così Valentina ha esortato i giovani atleti: “Lo sport insegna a crescere e a vivere la vita facendo sacrifici per raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti inizialmente”.

La premiazione dei podi nelle varie categorie e di tutti i partecipanti è avvenuta tramite la distribuzione di medaglie omaggiate dalla farmacia dell’Assunta di Caselle, per mano del sindaco Giuseppe Marsaglia intervenuto in ricordo dell’amico Angelo.