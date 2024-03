Asd Filmar, un 2024 ricco di appuntamenti

Le giornate si allungano, le temperature salgono, gli eventi sportivi 2024 dell’asd Filmar si avvicinano. Una delle poche società della zona se non l’unica a offrire ai propri tesserati l’affiliazione alle tre federazioni nazionali delle principali discipline di endurance: running, ciclismo e triathlon. Proprio nell’ottica dello sviluppo e della promozione di tali discipline, l’associazione ha previsto un 2024 ricco di appuntamenti interessanti tra gare, eventi ed allenamenti: si parte il 3 marzo con un allenamento di duathlon (corsa e bici) organizzato al Motovelodromo Torino, struttura recentemente rimessa a nuovo e all’avanguardia nel territorio Torinese, mentre i runners saranno impegnati a Bologna in occasione della mezza e della maratona. La settimana successiva sarà la volta dei triathleti presentarsi ai nastri di partenza del duathlon di Santena, gara storica e di grande qualità che solitamente apre la stagione del triathlon; il 14 aprile sarà il momento dell’annuale Illegal Tri organizzato da Enjoy Triathlon di Torino a Riva di Chieri, che vedrà partecipare i ragazzi della Filmar come protagonisti mentre i runners saranno impegnati alla mezza e alla dieci di Torino organizzata da Base Running. A maggio sarà il turno delle bike, con i ragazzi ai nastri di partenza della bellissima Granfondo di Torino, in partenza sempre dal motovelodromo e che vedrà attraversare le salite storiche del Giro d’Italia, come la mitica salita Superga; il 19 sarà invece la volta della Tuttadritta, l’affascinante e velocissima gara torinese con partenza dal centro e arrivo alla reggia di Stupinigi. Il 26 Maggio vedrà la prima trasferta fuori regione per partecipare al triathlon olimpico di Pietra Ligure, una delle gare più toste del circuito. Avvicinandosi all’estate sarà tempo di nuotare all’aperto, e quindi super allenamento combinato organizzato l’8 di Giugno presso lo Chalet Moja del lago Sirio, vicino Ivrea. Il 9 Giugno si tornerà vicino casa per correre la Straciriè degli amici di Equilibra, per poi festeggiare l’arrivo dell’estate il 21 Giugno con la nuova e bellissima 12 ore notturna del Motovelodromo: dalle 20 alle 8 del mattino 12 ore no stop di triathlon a staffetta, con musica, spaghettata notturna e… tanta fatica in mezzo. Ed eccoci all’appuntamento clou della stagione, la trasferta internazionale in Costa Azzurra per partecipare alla gara del circuito challenge di Cagnes sur Mer, dove la Filmar si presenterà con uno squadrone numeroso e (sportivamente) agguerrito. Per chiudere in bellezza gli eventi della prima metà del 2024 e salutarci prima delle meritate vacanze, ci ritroveremo in casa per la consueta grande serata di Triathlon al C’entro Sport e Momenti, ormai un must da qualche anno a questa parte. Per quanto alcuni di questi appuntamenti possano sembrare impegnativi per i neofiti o per chi approccia queste discipline per la prima volta, in realtà lo spirito che anima l’asd Filmar è fortemente inclusivo e di promozione sociale, nonché di sostegno per chiunque voglia anche solo sperimentare. Provare per credere Per info generali e tecniche contattare Luca (3474832402) o Mattia (3393812644) oppure direttamente via mail (asdfilmar@libero.it).

Mattia Contin