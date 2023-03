Intoppo imprevisto per l’Amministrazione Marsaglia. Uno dei punti qualificanti del suo programma di opere pubbliche, peraltro ereditato dalla precedente Amministrazione, è senza dubbio il recupero del fabbricato del Vecchio Baulino per ospitare in unica sede tutti gli uffici comunali.

Nell’intervista fatta a gennaio all’Assessore ai Lavori Pubblici Stefano Sergnese la gara, affidata come espletamento della procedura all’Unione Net, era data in partenza, con invito da estendere ad almeno dieci imprese. Ma c’è stata una falsa partenza. In base al verbale stilato dagli uffici di Unione Net a Settimo, la gara è andata deserta in quanto nessuna impresa si è presentata.

A Caselle sulla notizia è balzato come un fulmine Endrio Milano. Nel suo Comunicato Stampa del 2 marzo, il capogruppo della lista di minoranza Progetto Caselle 2027 denuncia l’insostenibilità economica del progetto e rilancia l’idea alternativa di dirottare il recupero dell’edificio del vecchio Baulino sulla destinazione come Ostello della Gioventù, sfruttando il potenziamento della ferrovia e cercando di intercettare specifici finanziamenti.

Nessuno spiraglio verso quell’ipotesi nel campo della maggioranza. Secondo l’assessore Sergnese, il fatto che la gara sia andata deserta potrebbe essere legata alla presenza della clausola, nei documenti di gara, che vincola l’impresa vincitrice a farsi carico della vendita dell’immobile comunale di via Cravero, valorizzato per 700.000 euro. Aggiunge Sergnese: “Abbiamo dato istruzioni per far ricontrollare i preventivi di spesa; poi la gara verrà fatta ripartire. Nessun problema di scarsa partecipazione per l’altra gara che riguarda il raddoppio delle scuole medie di strada Salga: sono pervenute oltre un centinaio di manifestazioni di interesse, per cui sarà fatto il sorteggio per selezionare le 10 da invitare”.