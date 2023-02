Il gelido gennaio è volto al termine e ha ceduto il posto ai classici “Giorni della merla” che, seppur freddi dal punto di vista meteorologico, sono stati ferventi in quanto a movimentate giornate tra le vie di Caselle. Il dinamico movimento è stato generato dai tanti cantieri, che se da un lato hanno creato qualche cambiamento alla viabilità e qualche disagio, dall’altro miglioreranno la nostra città. Interessati al restyling saranno la rete fognante, l’acquedotto, ENEL e la diffusione della fibra ottica. Per quanto concerne quest’ultima, sono state concesse almeno dieci richieste di permessi autorizzativi, al fine di portare la fibra sino alle zone più periferiche. Qualche sacrificio da parte del cittadino, nel fronteggiare alcuni disagi nella mobilità, saranno premiati da incisive migliorie nei settori suddetti. Il Febbraio casellese sarà intriso di lavori, ma anche di romantici appuntamenti, come quello svoltasi in occasione di San Valentino, Martedì 14 febbraio 2023, alle 15.00, presso il Centro Incontro di Via Basilio Bona 29, con un brindisi dedicato al le coppie di Caselle che festeggiano nel 2023 le nozze d’ Oro, 50 annni; Diamante, 60 anni; Titanio, 70 anni.

Un’occasione per condividere insieme un importante traguardo di vita personale, che diventa un esempio per tutti noi!

Caselle è anche movimento alla portata di tutti, a costo zero, ma con un certo rigore nell’organizzazione della “Camminata della salute”. Trattasi di un’iniziativa, iniziata in autunno nelle ancora tiepide domeniche mattina e che ha riscosso tanto successo di partecipanti tale da mettere in calendario un altro appuntamento, ovvero, quello del giovedì pomeriggio. L’iniziativa è super visionata dall’ ASL TO4 ed è svolta sotto la guida di certificati, entusiasti walk leader. A quest’ultimi va il plauso di tutti i partecipanti e il grazie più sentito da parte del Sindaco Marsaglia e di tutta l’Amministrazione, che, nel prendere atto dell’importanza per la salute della camminata, invita i cittadini a cogliere questa sana, gratuita ed importante attività.

Caselle, dunque, in forma sotto tutti i punti di vista e dunque è il caso di dire : “Avanti tutta”!