È iniziato un nuovo anno con il suo tradizionale carico di aspettative, incertezze e buoni propositi: auguriamo anche alla nostra comunità casellese che il 2023 possa essere un anno di ripresa e di riscatto. Nell’ultima seduta del Consiglio Comunale del 2022 dello scorso 20 Dicembre sono stati numerosi i punti trattati: dalle delibere propedeutiche al bilancio preventivo alla nota di aggiornamento al documento unico di programmazione, dal bilancio preventivo stesso fino all’approvazione di alcuni regolamenti. A seguito delle interrogazioni presentate dal nostro Gruppo, abbiamo avuto rassicurazioni sugli argomenti sui quali avevamo chiesto di porre attenzione: dall’attivazione delle comunità energetiche rinnovabili e dei gruppi di autoconsumo collettivo alla presa di posizione sugli ormai obsoleti indicatori usati dai ministeri per l’assegnazione di fondi e che penalizzano i Comuni come il nostro; dalla realizzazione di parchi gioco alla ripresa delle attività della Commissione Pari Opportunità. Abbiamo rinnovato la nostra disponibilità alla collaborazione e attendiamo sviluppi concreti su ciascun punto. in merito alla nota di aggiornamento al documento unico di programmazione ed al bilancio preventivo abbiamo dovuto rimarcare alcune questioni: innanzitutto la totale impossibilità di confronto sulle scelte della Maggioranza (probabilmente per la prima volta da molti anni, i Capigruppo e la Commissione Bilancio sono stati convocati solo il giorno prima del Consiglio Comunale e la proposta di emendamenti ai due documenti, unico strumento per migliorarli, è stata vista come atto strumentale e ostruzionistico); già dal mese di settembre scorso il nostro Gruppo aveva presentato suggerimenti per modificare il documento unico di programmazione, ma sono stati totalmente inascoltati (anche quelli che si limitavano a correggere palesi errori); visto il difficile contesto socio-economico ci saremmo aspettati un’impronta più marcata sulle tematiche sociali, cosa che invece è mancata limitandosi a riproporre (almeno questo) gli stanziamenti precedenti; la voce relativa alle opere pubbliche comprende interventi ambiziosi e, perlomeno in parte, anche condivisibili, ma basati su entrate incerte e, al momento, solo ipotizzate quali contributi e bandi (speriamo che si possano concretizzare, ma avremmo puntato su scelte più condivise e prudenti). Un bilancio tecnicamente solido (grazie all’attenta gestione delle passate Amministrazioni), ma con scelte politiche di allocazione delle risorse diverse da quelle che avremmo auspicato: motivi per i quali il nostro voto è stato negativo. Speriamo che i suggerimenti che abbiamo fornito, volti soprattutto a migliorare gli stanziamenti ed i progetti afferenti alle tematiche socio-assistenziali, culturali e della sicurezza, possano essere presi in considerazione dalla Maggioranza nelle successive variazioni di bilancio. A livello nazionale, il Parlamento ha votato con il meccanismo del “voto di fiducia” la legge di bilancio 2023: come temevamo è stato approvato un testo inadeguato per le esigenze del Paese e che non promuove una cultura dell’equità e della giustizia sociale. Ricordiamo che per rimanere aggiornati sulle attività del Circolo del Partito Democratico di Caselle, del quale la presente lista è espressione, sono a disposizione il sito internet del Circolo (http://www.pdcaselle.it/) nonchè le pagine Facebook del Circolo e della lista stessa utili anche per raccogliere proposte e suggerimenti.

Gruppo Consiliare “Caselle per tutti”