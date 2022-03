“È importante lavorare assaporando il gusto di ciò che si fa: il sacrificio passa inosservato se fai le cose con slancio ed entusiasmo”.

Proprio con queste parole è stato inaugurato a Borgaro, lo scorso 26 febbraio, il corso militi 2022 rivolto ai nuovi aggregati della Croce Verde Torino.

Meravigliose donne ed uomini, ben quindici, tutti giovani, alcuni giovanissimi. Nel corso del 2021 questi “ragazzi” hanno sentito la necessità di dedicare il loro tempo libero affacciandosi al volontariato della Croce Verde Torino e sono stati assegnati alla Sezione di Borgaro-Caselle. Una manna dal cielo e un gran rinforzo per i militi già presenti.

In collaborazione con la consorella Sezione di Venaria, i formatori 118 Regione Piemonte, anch’essi militi volontari della Croce Verde Torino, hanno iniziato il loro ennesimo tour, proprio per formare, istruire, motivare queste giovani leve.

A fine febbraio il primo incontro, propedeutico al successivo corso che al suo interno contiene un nutrito programma che inizia con il far conoscere che cosa è la Croce Verde Torino, e come si inserisce un soccorritore nell’ambito del soccorso con le sue responsabilità, per passare poi alla gestione di una “semplice”- si fa per dire – chiamata inoltrata dal 118, e così via fino alla pratica spicciola riferita proprio all’uso adeguato di tutte le tecniche di primo intervento. Punta di diamante della Croce Verde Torino universalmente riconosciuto.

Il primo step di formazione terminerà il 29 marzo con un test scritto, ma subito proseguiranno le attività fino al 14 aprile con un nuovo test e quindi nuovamente teoria e pratica fino al termine: 11 giugno, con valutazione finale.

E l’11 giugno ci auguriamo di dare notizia che i quindici aggregati saranno risultati idonei ed entreranno a tutti gli effetti nei ranghi ufficiali dei “soccorritori Regione Piemonte” con la meravigliosa divisa arancio, che già indossano, e che li contraddistingue in tutto il mondo di questo volontariato.

A loro: Claudia, Antonia, Elena, Cecilia, Gabriele, Veronica, Ariella, Arianna, Andrea, Norina, Francesco, Raffaele, Simonetta, Martina, Lorenzo, che hanno già impresso nel cuore il meraviglioso motto: “incontriamoci mai ci siamo sempre”, il più grande caloroso benvenuto, di tutta la comunità locale.

La vostra strada sarà ancora lunga prima di raggiungere altri traguardi importanti, tuttavia apprendere bene e poco alla volta ogni miglior tecnica di primo soccorso sarà per voi il mettere a parte un grande bagaglio che vi servirà per sempre nella vostra vita, e servirà alla società dove vivrete.

E che voi rimaniate un anno in Croce Verde Torino oppure cinquanta come ormai tanti militi, sarà sempre un grande successo personale, una formazione civile di alto profilo e un grande vantaggio per la società dove voi operate ed opererete.

E se qualche lettore desidera avere informazioni ricordiamo sempre il telefono della Sezione di Borgaro-Caselle 011.4501741 tutti i giorni dopo le 20. Oppure contatto mail a : borgarocaselle@croce verde.org

Mauro Giordano