Poesia di Domenico Badalin (TO 6/3/17 – 5/2/80) di cui abbiamo già parlato diverse volte. (set. 2014; feb. 2015; apr. 2017; set. 2019; feb. 2020; set. 2022).

Questa volta vi proponiamo una sua poesia che, purtroppo, quest’anno è molto attuale.

È la “Notte di Natale” la “Notte Santa”, notte di preghiera e di gioia.

In una cascina delle colline del Monferrato, avvolte dalla nebbia, un contadino ricorda la moglie che è morta per il dolore di aver perso un figlio in guerra senza neanche sapere dov’è stato sepolto. E il contadino prega così: “Sono passati 2000 anni da quando sei nato Signore e perché l’uomo continua a fare le guerre? Perché c’è ancora la miseria e la fame? Perché si distrugge la natura? Troppi hanno dimenticato la tua parola. Finché ci saranno le guerre questa notte non è festa per nessuno. Signore, abbi pietà dell’onta del mondo!”

Vijà ‘d Natal

Neut ëd Natal, Nosgnor, për ël varèi1.

Neut Santa për la tèra ch’o l’arpòsa

‘nsuma lë smens e ‘l rèis dël me solì2.

Neut ëd Natal: neut d’orassion e ‘d gòj.

Staneut, ina nebia greva montaja

da la val, o l’ha ‘nvertojà ‘l cassin-i

‘d silensi creus3, ‘me s’o fijsso sospèisi

‘nt in veuid, sensa colin-i e sensa cel.

Ben pòich paisan saran calà divòt

zù da la stra, për andessi a scoté

Mëssa ‘d mesaneut, ma cred, che ‘nt la stala,

j’avran prigà lostess con divossion.

E mi j’heu nen scotà bati la ciòca.

Ël dan-i4 dël batòcc5, saran perdissi,

schissaji da la nebia, ‘n mes al preus6

andromìi dla val e ‘nt ël varèi,

is gran silens o l’ha portà ‘n gavign7

ëd pensé fosch, che la ment o l’arfuda,

ma ‘n den al cheur ch’ël bat ëstrach, o pianzo.

Neut d’orassion për Ti, l’é sa neut Santa

e j’heu prigà delcò për ij me mòrt…

e chila l’ha spondimi dësperaja.

Colpa dla nebia ch’o la zura8 sl’uss,

o colpa d’in dolor ch’l’é mai smortassi,

ma qui, ‘n snojon9 a dvan a Ti, Nosgnor,

l’é parimi ‘d sentila da ‘n sël brich

a ciamé ‘l fieu sperdì, coma la seria

ch’l’é tornaja da Ti, lassand-mi sol.

Dòp trant’agn, la figura anfagotaja

dël nòstr mat10 ch’ël partiva për ël front,

o l’é semp ciara ‘nt la ment e seu manch

ancora ‘dess Nosgnor e lo savreu mai

e chila l’é mòrta sensa savèilo,

sot a che sabia ‘l dreum, dë dlà dël mar.

Neut d’orassion për Ti, sa neut ch’o passa

e neut ëd gòj. Ël mond cristian l’é ‘n festa.

Ma ‘dess ch’oT sij nassì e qui ‘nt la stala

o T’hei ëscotà ‘l ben11 ch’j’heu diti pruma,

adess lass-mi parlé sensa prigheTi,

lass-mi trové ‘l coragi d’in pirché…

Se da doimila agn, për ël contrà

dla tèra, s’arpet l’ora dël Miracol

ëd Ti ch’oT nassi Òm, për salvé j’òm

con pas a j’òm ëd bon-a volontà,

pirché l’é nen sprendissi da fé ‘l guèri?

Sempri, da na quèi part d’is pòver mond,

dj’òm ben armà s’artreuvo për massessi

e dj’acc ben al sigur, o-j fan massé.

Ma Ti, për chi ‘T sij nà? Per chi ‘T sij mòrt?

Avanda12 l’é sa bon-a volontà

che j’Angei o cantavo su Betlèm,

se dj’òm o j’han sfidà la Tò pietà

e ciamand-Ti con lor e ‘nt ël Tò nòm,

o j’han schincià13 la tèra ‘d sangh e d’onta14,

massanda tanc nossent! Dismi, Nosgnor…

O n’j’é ‘ncora dij patiment al mond,

dij mai antich, coma miseria, fam,

nen varì, nen scanc-là… E l’òm s’anfuria,

o spara, ‘l massa, o dëstruv ël pianti,

l’erba dij pra, lë smens e ‘l rèis dla tèra.

An tròip o j’han smentià la Tò paròla!

Fin che la mòrt l’antron-ërà për l’aria,

sparaja da la cana d’in ës-ciòp15,

o la drocrà dal cel cheriaja ‘d sangh,

dvan a j’eui dël masnà sensa speransa,

e fin che ‘n vegg o starà viv për pianzi

‘l fieu mòrt an bataja e fin-a che

na mari l’avrà nen la fòrsa ‘d vivi,

d’arzissti, ‘d tiré ‘nans16 con is dolor,

o l’é festa për gnun la neut ch’oT nassi!

Staneut o l’é temp ëd ciamé përdon

për ij viv, për ij mòrt ëd tuti ‘l guèri.

Nosgnor: avèi pietà dl’onta dël mond.

1 Varèi: valletta

2 Solì: esposto a mezzogiorno

3 Creus: profondo

4 Dan-i: rintocchi

5 Batòcc: battaglio

6 Preus: striscia di terra tra due solchi

7 Gavign: groviglio

8 Zura: preme

9 Snojon: in ginocchio

10 Mat: ragazzo

11 Ben: orazione

12 Avanda: dove

13 Schincià: lordato

14 Onta: vergogna, onta

15 Es-ciòp: fucile

16 Anans: avanti