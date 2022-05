Cari amici casellesi,

sto scrivendo questo mio articolo per il numero di maggio di Cose Nostre che è notte fonda.

Si è appena conclusa in Pro Loco l’Assemblea Straordinaria dei Soci 2022 nel corso della quale abbiamo messo due tasselli molto importanti per la nostra vita associativa.

Primo, alla presenza di un discreto numero di soci, abbiamo approvato il bilancio economico finanziario dell’esercizio 2021, rispettando la prescritta scadenza del 30 di aprile.

Secondo, abbiamo approvato il nuovo Statuto ed il nuovo Regolamento interno indispensabili per poter effettuare l’iscrizione al RUNTS, nome un po’ buffo che sta per Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Registro è una delle più importanti novità della riforma del Terzo Settore e ha come obiettivo, innanzi tutto, il superamento dell’attuale sistema di registrazione degli enti, caratterizzato da una molteplicità di registri che gestiscono Regioni e Province Autonome. Inoltre, il Registro ha una fondamentale funzione di trasparenza offrendo ai terzi che entrano in contatto con gli ETS (Enti del Terzo Settore) la visione chiara e precisa dei soggetti con i quali entrano in rapporto.

Questa registrazione ci da molteplici vantaggi: poter acquisire la personalità giuridica di diritto privato, l’ammissione al contributo del 5 x Mille che già abbiamo, ma che non avremmo potuto conservare, la possibilità di ricevere erogazioni liberali con specifiche agevolazioni per chi dona. Ebbene, per avere questi e altri vantaggi, abbiamo dovuto cambiare il nostro Statuto ed il nostro Regolamento Interno rendendoli conformi alle linee guida dettate a livello nazionale.

Non vi nascondo che ci abbiamo lavorato tantissimo: è uno statuto con gli stessi principi del nostro precedente, ma assai più articolato e preciso.

I soci presenti, ai quali abbiamo dato copia del nuovo Statuto e del nuovo Regolamento interno, hanno compreso l’importanza di questa iscrizione e all’unanimità hanno approvato entrambi.

La serata è proseguita poi con l’esposizione delle nostre prossime iniziative, di cui qui vi faccio un sunto.

Quando uscirà questo numero del giornale, che ora state leggendo, avremo già partecipato alla Fiera di Rastrej e d’le Capline tenutasi domenica 1° Maggio. Eravamo in piazza Boschiassi con il nostro stand con le pubblicazioni di questa Pro Loco, e in più questa volta abbiamo portato lo zabaione e le paste di meliga e i torcetti.

Ringrazio la Pasticceria La Baita per il grandissimo aiuto e supporto alla preparazione della buona crema a base di uova, zucchero e vino e per averci fornito gli ottimi dolci.

Dalle 10 di sabato 14 Maggio, in sede Pro Loco, potrete visitare la mostra fotografica dei 50 anni di Cose Nostre e una mostra di materiale editoriale unica nel suo genere, messo a disposizione da Gianni Rigodanza, fondatore e direttore del giornale dal 1988 al 2004.

Alle 20 si terrà la tradizionale Cena del Giornale con la consegna dell’annata rilegata dell’anno 2021.

Potrete partecipare alla cena, prenotando in Pro Loco al n. 011 996 21 40 entro giovedì 12 maggio: ci sarà il nostro catering con un ottimo menù.

Domenica 15 maggio a partire dalle 10 saranno aperte per la visita le due mostre; alle 11 ci sarà la presentazione del libro “Un giornale una città – 1998-2022” scritto da Gianni Rigodanza.

Al termine della presentazione, sarete graditi ospiti all’aperipranzo ed al taglio della torta per festeggiare in compagnia i 50 anni di vita di Cose Nostre.

Chi sarà con noi sabato e domenica riceverà un omaggio a ricordo dell’evento.

Sabato 21 maggio, dalle 9 alle 19, saremo presenti al Bennet, in galleria, per la vendita delle gardenie per l’AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla).

Sabato 28 maggio abbiamo in programma una bella uscita culturale ad Alba, ove visiteremo in mattinata la città sotterranea; ci sposteremo poi sulle vicine colline delle Langhe per il pranzo e la visita a una cantina. Sulla strada del ritorno una breve visita al gioiellino barocco della cappella del Valinotto, fresca di restauri.

Vi invitiamo a telefonare in sede sempre al numero 011 996 21 40 e prenotare tempestivamente.

Vi anticipo anche alcune manifestazione di giugno.

Sabato 18 giugno saremo presenti in Piazza Boschiassi per i festeggiamenti della Croce Verde e domenica 19, salvo imprevisti, collaboreremo ad una grande manifestazione equestre in collaborazione con i Lyons Caselle Airport, ma di questo vi darò in seguito ulteriori e più precisi dettagli.

La nostra soddisfazione dopo tanto lavoro è vedere la partecipazione ed il piacere dei nostri concittadini che partecipano alle varie manifestazioni.

Vi aspettiamo in Pro Loco per nuove idee! Un grande abbraccio.