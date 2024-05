Davvero, grazie a tutti!

A tutti i lettori di Cose Nostre e a tutti i Soci Pro Loco auguro… buon maggio 2024.

Stiamo arrivando a metà anno, il tempo corre davvero veramente velocemente.

Il mese inizia l’1 maggio con la festa dei lavoratori.

Per le nuove generazioni purtroppo si fatica a trovare un miglioramento rispetto a prima della pandemia: si è bloccata la crescita dei diplomati; nella fascia di età fra i 30 e i 34 anni si è addirittura ridotta la percentuale dei laureati, che ora è del 26,8 per cento contro la media UE di 41. Un grosso problema è che funzionano male i servizi all’incontro fra domanda e offerta. Mentre i giovani stentano a trovare l’occupazione cui aspirano, nello stesso tempo in Italia si registrano più di mezzo milione di situazioni di “skill shortage”: posti di lavoro che restano permanentemente scoperti perché non si trova chi abbia le capacità necessarie per occuparli. E le persone che cercano un lavoro o vogliono migliorare la propria posizione professionale non hanno chi le indirizzi sui percorsi giusti per poter sfruttare le opportunità che pure esistono.

Dal punto di vista internazionale la situazione è tutt’altro che rosea, mentre la Chiesa continua a lanciare messaggi di pace, le guerre come il conflitto Israele-Palestina -attivo dal 1948 -, la guerra interna del Myanmar o la Guerra del Kashmir tra India e Pakistan presente dal dal 1947 e, altre più recenti, come la guerra tra Russia e Ucraina, perdurano e certo non fanno ben sperare.

Poi il mondo continua ad andare avanti, ci sono anche magnifiche storie che hanno caratterizzato il 2023 e stanno caratterizzando il 2024. Scoperte scientifiche, nuove cure, risultati sportivi, accordi storici, innovazioni tecnologiche e ancora, importanti progressi nel campo dei diritti umani, della parità di genere e della salvaguardia del nostro pianeta. Sembra che il buco dell’ozono si stia riducendo, e questa è una delle belle notizie grazie alle quali si spera di poter guardare avanti con ottimismo e speranza.

Voglio continuare parlandovi del nostro giornale e della nostra associazione.

Il 18 aprile si è tenuta in sede l’Assemblea annuale che quest’anno era anche elettiva.

Abbiamo un nuovo Consiglio Direttivo e un nuovo presidente che traghetteranno per quattro anni la Pro Loco e Cose Nostre. Molte le riconferme ma, abbiamo anche due nuovi componenti che ringrazio per la volontà di volersi dedicare al nostro paese e alle sue tradizioni: Patrizia Zaccone e Carlo Burzio che così facendo portano il Consiglio Direttivo a 11 elementi.

Domenica 5 maggio abbiamo partecipato alla Fiera dei Rastej e dle Capline come da tradizione e anche quest’anno abbiamo distribuito gli gnocchi al ragù e parmigiano, devolvendo parte del ricavato alla Parrocchia e, ringrazio Don Alessandro per l’ospitalità dataci nell’ Oratorio San Luigi.

Il 16 maggio alle 21 saremo con la biblioteca a presentare tante belle letture che e una mostra di vignette del nostro indimenticabile artista Giulio Gianolio, mostra che sarà allestita nei locali della scuola Collodi in Via Guibert.

Vi ricordo che sabato 15 maggio e domenica 6 giugno saremo a Beinasco al campo sportivo, parteciperemo a “Giochi senza quartiere” con le nostre piadine dolci e salate. Venite a trovarci, saranno due giorni con tante attività e musica e gastronomia.

In previsione di tante altre cose che organizzeremo durante l’estate e durante il nostro Settembre Casellese, avvenimenti che vi racconterò nei prossimi numeri di Cose Nostre. Ringrazio ancora tutti i soci che ci hanno permesso di proseguire in questa bella avventura: dopo sei anni di mandato ce ne aspettano altri quattro di attività per il paese e per tutti i suoi abitanti.

Grazie, per la vostra amicizia, per il vostro affetto per il vostro aiuto, per la vostra partecipazione ai nostri eventi. Grazie per le belle parole che sento dire verso la Pro Loco.

Davvero, grazie a tutti!

Silvana Menicali