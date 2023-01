Buongiorno, cari lettori. Sono il Mago Fatefùrb dei Santoni dei Ruderi (ex stazione Satti di Caselle).

Leggo nei fondi di caffè e nelle croste di Castelmagno, predico il futuro e specialmente per i disegnatori, faccio ritornare la gomma amata. Vediamo quindi, rispetto al precedente oroscopo (Cose Nostre gennaio 2017), cosa si è realizzato e cosa vi succederà in questo nuovo anno…

ACQUARIO, 21 gennaio/19 febbraio

Effettivamente siete riusciti ad abbandonare tutto e fuggire nei Mari del Sud, ma la vostra giovane badante russa si è innamorata di un imprenditore di Cusano Milanino ed è scappata con lui. Vi rimangono i Mari del Sud, a patto che prima di immergervi togliate quelle due o tre tonnellate di plastica. Vi conviene ritornare in ufficio con la coda tra le gambe, dove come minimo vi occuperete delle pulizie in orario notturno.

PESCI, 20 febbraio/20 marzo

D’accordo: avete scoperto che l’amore dei vostri sogni si chiama Piero. Ma fa lo stesso, in effetti state bene e siete una bella coppia: rompe meno i maroni di una donna.

Siete una di quelle nuove coppie Arcobalengo che oggi sono tanto di moda e che fanno quelle belle sfilate di carnevale. Avete dei figli: una lesbica, un trans, un tram gender. L’unico anormale sarà quello con moglie e figlio, un lavoro e un mutuo per la casa.

ARIETE, 21 marzo/20 aprile

Dato che rappresentate la Primavera quindi i motociclisti, nonostante l’età vi siete comprato una enorme Honda Goldwing, con la quale vi ostinate stoicamente a girare anche in pieno inverno perché avete venduto l’automobile. Per dimostrare a tutti quanto sia importante la moto, che guidate temerariamente anche sul ghiaccio.

Non vedete l’ora di riprenderla, quando in ospedale vi toglieranno i gessi.

TORO, 21 aprile/20 maggio

Per dimostrare la vostra virilità siete riuscito ad avere 12 figli tutti insieme. Ma la felicità è durata poco: da quando vostra moglie esasperata è fuggita con l’istruttore di Pilates siete diventato baby-sitter a tempo pieno e lavorate di notte in smart working.

Avete scambiato la Porsche con iscrizioni all’università, corsi di danza e inglese, scatoloni di pannolini e avete sempre una fame boia. Sempre che alla Caritas vi accettino.

GEMELLI, 21 maggio/21 giugno

Dato che avete accumulato quintali di vestiti e non vi bastano più gli armadi, siete diventati influencer cercando di rifilarli a tutti i vari polli della rete; ma non si diventa influencer dall’oggi al domani, occorrono anni e anni di studio, di sacrifici e di impegno.

Così avete fallito, e non vi resta che sperare di vendere la vostra paccottiglia sui siti Internet e nei mercatini dell’usato. Magari a peso, il guadagno sarà assicurato.

CANCRO, 22 giugno/22 luglio

Siete diventato animatore turistico ma siete piombato in un inferno a causa della ferocia dei vari genitori, con la quale affrontano tutti i giochi dei figli. Farli divertire è impossibile ed il relax del villaggio turistico è scomparso. Solo ieri c’è stata una mega rissa all’arma bianca a causa di una partita di calcetto per un rigore non concesso. A breve farete le valigie e andrete a vivere in un monastero sperduto, sulle montagne del Kazakistan.

LEONE, 23 luglio/23 agosto

Il Leone è solare e pieno di energia. Quelli appartenenti a questo segno sono eroi molto sportivi: bicicletta tutto l’anno, corsa alle sei del mattino prima di entrare in ufficio, vacanze estreme in Nepal o Antartide, palestra tutte le sere dopo l’ufficio, parapendio, tuta alare, alpinismo estremo, free climbing, scalate su cascate di ghiaccio, mountain bike, down hill. Poi non ci lamentiamo se il Pronto Soccorso è sempre intasato.

VERGINE, 24 agosto/22 settembre

Siete appena andata in pensione. Come molte persone che potrebbero stare tranquille, inspiegabilmente vi siete cercata un sacco di grane giornaliere come l’Università della Terza Età, due corsi al giorno, la camminata collettiva, la riunione settimanale del Circolo del Libro e del Club dell’uncinetto, il volontariato e le domeniche in bici. Poi vi siete ricordata di avere un marito, ormai felicemente scomparso su un’isola del Caraibi.

BILANCIA, 23 settembre/22 ottobre

Il vostro segno, che riguarda l’evoluzione, vi ha rovinato. Come ogni triste Millennial dipendete dalla tecnologia. La casa domotica è impazzita: il frigo si è messo a scaldare, il forno è diventato un congelatore, Alexia conversa solo più in arabo. Il cellulare, ovvero il vostro terzo arto, si è rotto: avete perso tutti i contatti. Siete entrato in una profonda depressione. Coraggio, un baby-boomer vi insegnerà l’uso del pallottoliere.

SCORPIONE, 23 ottobre/22 novembre

Questo segno d’acqua, che nasconde fremiti vari, vi ha indotto a diventare un VIP: lavoro importante, amici importanti e altolocati, feste su Yacht con modelle ed escort, grande SUV, week end alle Barbados. Ma un giorno la borsa è crollata. Vi hanno licenziato, gli amiconi sono spariti, se fate una festa la fate su un gommone ormeggiato a Viverone con Ursula la cosciona, e se va bene, questo week end andrete con la Panda a Loano.

SAGITTARIO, 23 novembre/21 dicembre

Segno di fuoco pieno di passione, che avete scambiato con la possessione e la gelosia.

Controllate la vostra fidanzata ogni minuto, la seguite nei movimenti, controllate il suo telefono e la chiudete in casa per giorni, perché è solo vostra e non deve vedere nessuno.

E se per caso riesce ad uscire, allora sono botte e minacce. Adesso però, dato l’ergastolo, sarà impossibile fare tutto questo, a meno che non riusciate ad evadere.

CAPRICORNO, 22 dicembre, 20 gennaio

Grazie alla vostra grande spiritualità, siete diventato un santone. Un dispensatore di consigli, che elargite dalla vostra grotta in cima alla montagna, in pieno isolamento.

Ma se una volta c’era la coda di fedeli che avevano bisogno di sapere dei Grandi Misteri come la Statua di Mirafiori che piange, ora c’è Google. Che vi ha rubato il posto ed è molto più veloce e comodo. Non vi rimane che fare il Babbo Natale negli ipermercati.

P.S. :La didascalia della vignetta non può che essere “Mettete dei fiori nei vostri cannoni” nella speranza di un nuovo anno di pace. Ho volutamente colorato il 2023 di lilla, perché secondo me è un bellissimo colore. Delicato e discreto, ricorda la lavanda di Valensole. Se si espone nelle piazze nel periodo natalizio senza quelle orrende luci, si ha il buon gusto di evitare di trasformare i paesi nella discutibile imitazione di Las Vegas.

Bear