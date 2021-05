Era il 29 maggio 1985: 36 anni fa. La partita, la finale della Coppa dei Campioni fra la Juventus e il Liverpool, allo stadio Heysel di Bruxelles.

Gli “hooligans” inglesi noti per le peggiori violenze praticate, cercarono di attaccare le tribune dove erano stati sistemati i tifosi juventini. 39 furono i morti e oltre 600 i feriti di cui ben 32 italiani.

Nella grande ressa alcuni si lanciarono nel vuoto, altri cercarono di scavalcare ostacoli, purtroppo però il muro sul quale erano ammassati crollò per il troppo peso.

Presente a quel triste evento anche Salvatore Giglio, fotografo ufficiale della Juventus, che ricordiamo per la bellissima mostra fotografica dedicata a Gaetano Scirea tenutasi pochi mesi fa presso il nostro Centro Incontri.

Per ricordare a tutti questi tristissimi fatti Salvatore Giglio ha offerto al dottor Stefano Dinatale questa fotografia, che il “medico nostro” ha voluto esporre nel suo ambulatorio medico.

Un monito per tutti i tifosi e non solo.