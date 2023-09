Non tutte le “Caselle” sono a posto

Cari amici di Cose Nostre,

come sicuramente è avvenuto anche per ognuno di voi il dramma della morte della piccola Laura a causa dell’aereo delle Frecce Tricolori, precipitato nei giorni scorsi, ha ingenerato una serie di tristi pensieri che continuano periodicamente a ripresentarsi, anche solo in occasione del transito di un aereo in atterraggio o in decollo.

Questo evento, oltre ad altri che nella mia vita di 56enne casellese ho avuto modo in passato di vivere, mi ha consigliato di girarvi – augurandomi che possa trovare spazio sul nostro bel giornale – questo “grido di allarme” dei rappresentanti dei Vigili del Fuoco in merito al distaccamento di Caselle Aeroporto che, da quanto sostenuto in tale comunicato, risulta ampiamente trascurato, sottodimensionato e potenzialmente insufficiente e inadeguato ad affrontare possibili situazioni di emergenza più gravi di quello, già terribile, affrontato nei giorni scorsi. E Caselle è nella posizione più a rischio, nella scala dei possibili “inconvenienti” aeroportuali.

Di seguito il comunicato dell’Unione Sindacale di Base dei Vigili del Fuoco

Un cordiale saluto

Roberto Mangalaviti