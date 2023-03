Egregio Direttore,

purtroppo non ci troviamo al cinema a vedere il sequel del fortunato e premiato film “ Non è un paese per vecchi” ma stiamo leggendo una definizione che può calzare abbastanza bene per il Comune casellese e si sente sempre più spesso sulla bocca dei residenti….

I ragazzini casellesi si rendono presto conto che quando abbandonano la fase di bambini bramosi di giostrine sparse nei parchi cittadini, per abbracciare il desiderio di praticare qualche sport all’aperto (calcetto, basket, tennis, pallavolo) con i loro amici a Caselle non ci sono strutture pubbliche che gli consentano di farlo. Anzi, per essere precisi, nell’area del parco di Suor Vincenza esiste qualcosa che ricorda vagamente un campo di calcetto, dopo essere stato inaugurato in pompa magna il rizollamento qualche anno indietro adesso è più simile a un campo di patate…

Pertanto cosa devono i ragazzi per appagare la loro voglia di fare una partitella tra amici a basket o a calcetto? Recarsi nella vicina a Borgaro o San Maurizio dove probabilmente le amministrazioni hanno dedicato una maggiore attenzione agli interessi giovanili, costruendo strutture pubbliche accessibili a tutti dove i ragazzi possono giocare e divertirsi in modo sano…

Ma a questo punto la domanda sorge spontanea, un Comune come Caselle, che conta più abitanti sia di Borgaro che di S. Maurizio, non ha dei fondi da mettere a budget per costruire un campetto da calcetto e uno da basket? Ma, non volendo fare sogni pindarici e cercare una soluzione provvisoria di tamponamento, piazzare 2 tabelloni con canestri al Palatenda e risistemare in maniera seria e adeguata il campetto del parco Suor Vincenza?

Fiduciosi che questa lettera possa scuotere o meglio ridestare lo spirito giovanile di chi amministra, in modo che Caselle possa tornare ad essere un “paese per giovani”, la saluto caramente

Cristiano Viglia Ron

