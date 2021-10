Dopo una pausa forzosa durata più di un anno, per via della pandemia, ora, col conforto dei risultati delle vaccinazioni, riparte l’attività dell’Unitre di Caselle.

Il via all’anno accademico 2021/22 verrà dato dalla lezione magistrale, mercoledì 20 ottobre alle ore 15,30 , affidata al prof. Davide Aimonetto. Il tema: “Raffaello Sanzio da Urbino, principe delle arti. Vita e opere nel cinquecentenario della morte”. La conferenza si terrà in Sala Cervi, che riaprirà per l’occasione dopo il lungo stop dal marzo 2020. Per l’accesso in sala sarà necessario esibire il Green Pass.

Ecco date ed argomenti degli incontri successivi di ottobre e novembre, sempre il mercoledì alle ore 15,30:

– 27 ottobre “VIRUS E VACCINI: conosciamoli meglio”, con il dott. Giorgio Aghemo

– 10 novembre “I VIAGGI DI VANNI : L’OMAN “, con Vanni Cravero

– 17 novembre “UN GIORNO NEI PANNI DELL’AVVOCATO”, con l’avv. Giuliana Aghemo

– 24 novembre “L’EREDITA’ DI DANTE… 700 anni dopo” con la prof.sa Maura Ferrando.

Per quanto riguarda i laboratori, che si terranno presso il CEM, quelli proposti riguardano: Teatro e lettura interpretativa, Lingua inglese, Pittura ad olio, Lavori manuali, Giardinaggio, Decoupage su vetro, Corso base di informatica, Burraco, Lingua spagnola.

Per altre informazioni ed aggiornamenti c’è il sito www.unitrecaselle.com