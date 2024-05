Caselle e Pride Month: “Diversamente eterosessuali”

Sabato 18 maggio, l’Associazione Libere Gabbie metterà in scena lo spettacolo: “Diversamente eterosessuali”. Uno spettacolo scritto e diretto da Walter Revello che racconta la storia di un uomo alle prese con la propria non-eterosessualità, in un modo di amici e famigliari che lo giudicano. Forse.

Il 17 maggio si celebra la Giornata internazionale contro l’omofobia, istituita nel 2007 dall’Unione Europea per condannare le discriminazioni che subiscono le persone sulla base del loro orientamento sessuale. La data scelta vuole ricordare quella del 17 maggio 1990, data in cui in cui l’Organizzazione Mondiale della Sanità eliminò l’omosessualità dalla lista delle malattie mentali.

La serata, patrocinata dalla Città di Caselle Torinese, si terrà alle 20.45 in Sala Cervi. L’ingresso è libero e gratuito, con la possibilità di prenotare su www.liberegabbie.org

È gradita un’offerta all’uscita per la compagnia teatrale.

Si raccomanda puntualità, in caso di ritardo comunicarlo al numero 3518150719. In assenza di comunicazione i posti prenotati saranno rimessi a disposizione.

Il 15 giugno con lo spettacolo “Mi consenta il paradiso” si chiuderà la stagione teatrale di Libere Gabbie a Caselle.