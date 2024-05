Marzo, un mese primaverile e di Pasqua alta, ha visto fiorire e rinascere per il Circolo Fotografico Casellese, un nuovo sito web. La nuova veste grafica è infatti decisamente più in linea con la reale immagine del Circolo che da anni è stato un punto di riferimento per tutto il Piemonte, vantando di essere una delle associazioni fotografiche più attive sul territorio. Ora finalmente il CFC ha una nuova finestra dove può proporre le proprie attività. Sul sito si trova la storia completa sin dagli anni di fondazione (oltre 70 anni fa), il programma dei corsi di fotografia base, avanzata, audiovisivi e fotoritocco, il programma delle attività con l’archivio storico, tutte le fotografie premiate nel fotocampionato interno negli ultimi 10 anni, l’elenco di tutte le collaborazioni attive con associazioni culturali, teatri e società sportive, una visione completa dei nostri momenti di incontro come le mostre in piazza, le serate soci, gli ospiti esterni di fama regionale ma anche nazionale, gli scambi culturali con gli altri circoli piemontesi, la nostra biblioteca interna, le nostre pubblicazioni, i progetti fotografici svolti in collaborazione con la FIAF, alcuni momenti di vita associativa e molto altro ancora. Il link è www.circolofotograficocasellese.it e tutti sono invitati a navigarlo con curiosità e, qualora interessati, di partecipare alle serate del lunedì il cui ingresso è sempre gratuito.

È stato altresì prodotto un nuovo programma attività, moderno e più in linea con le esigenze dei soci e sin dal mese di aprile l’offerta delle serate è quanto mai variegata a partire dall’astrofotografia e le immagini dell’aurora boreale di Ale Ziggio , il consueto fotocampionato con la tappa “D come” (22/04), la mostra sotto i portici di palazzo Mosca sul tema dello sport dal titolo Questione di Scatto (domenica 05/05) e la serata di audiovisivi sotto le stelle presso il cortile di Palazzo Mosca (o in caso di maltempo nel teatro Fratelli Cervi) (venerdì 10/05).

La grande novità riguarda una maggior attenzione all’aspetto formativo e culturale e alla diffusione di buone pratiche fotografiche, consigli, sperimentazioni, e quanto possa essere utile ai soci per migliorare e consolidare la propria passione. Il workshop del 13/05 con Stefano Zanarello introdurrà l’affascinante mondo degli allineamenti fotografici, ovvero quelle fotografie in cui gli elementi più iconici di Torino (la mole, Superga, la Sacra di San Michele) si trovano in linea con i monti, i tramonti, la luna o i pianeti. Sono inoltre previsti due laboratori fotografici (15/04 e 06/05) in cui si parlerà di uso del flash, autori contemporanei, software utili per la creazione di audiovisivi e non mancheranno i momenti di commento degli scatti dei soci a cura dei veterani.

Le foto allegate sono la videata di home del sito web e una foto di Ada Gugliermetti che è risultata tra gli scatti premiati per la tappa “Caffè e dintorni”, per l’originalità dello scatto.