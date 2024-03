San Maurizio aderisce ad Avviso Pubblico

Il primo Consiglio Comunale dell’anno, convocato nella sera del 14 marzo, si è svolto a San Maurizio in un’atmosfera un po’ particolare, per via della presenza dei soli consiglieri di maggioranza. I consiglieri delle due liste di minoranza SiAmo San Maurizio e Fratelli d’Italia hanno infatti disertato la seduta, per protesta contro il mancato accordo sulla data di convocazione. Anche per via di queste assenze, è stata una seduta lampo, durata circa mezz’ora. Fra le delibere portate in approvazione, l’adesione del comune di San Maurizio ad “Avviso Pubblico”, l’associazione fra enti locali nata nel 1996 per promuovere la cultura della legalità e del contrasto alle infiltrazioni della delinquenza organizzata. L’incarico di presentare la delibera è toccato al consigliere Luca Muscat: un giovane amministratore che da circa dieci anni collabora con Libera, l’associazione fondata da don Ciotti, e che pertanto è stato ritenuto la persona più adatta a seguire questa iniziativa, di cui lui stesso è stato il promotore. “Un progetto importante per questa amministrazione, tenuto conto che le problematiche delle infiltrazioni mafiose ci sono e bisogna fare rete per contrastarle” ha commentato il sindaco Michelangelo Picat Re.