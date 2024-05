E’ in programma per il 19 maggio prossimo a Borgaro la seconda giornata della prevenzione della salute, con il patrocinio del Comune di Borgaro e la collaborazione della Croce Verde Torino-Sezione di Borgaro-Caselle, dell’ASL TO4, insieme ai Lions Venaria Reale Host, Avis Borgaro, Associazione Nazionale Bersaglieri e la Consulta per le donne borgaresi.

Un evento di alto profilo che vedrà impegnati i militi volontari della Croce Verde Torino insieme ai medici e infermieri dell’ASL TO4, che per l’intera giornata svolgeranno gratuitamente esami di prevenzione nei settori di cardiologia, con l’esecuzione dell’ ECG, dermatologia con la mappatura dei nei, Oculistica, per la prevenzione del glaucoma e pneumologia, con l’esecuzione della spirometria, mentre i militi volontari della Croce Verde Torino si prodigheranno nella presentazione delle manovre salva vita.

Dettagli approfonditi per la partecipazione e per la prenotazione degli esami completamente gratuiti, da effettuarsi domenica 12 maggio presso i gazebo Croce Verde, sono indicati nel volantino.