Inaugurata mostra di pittura ai Battuti

Vernissage sabato 4 maggio, nell’ospitale spazio della chiesa dei Battuti, per le opere pittoriche prodotte durante l’anno scolastico 2023/24 dagli iscritti al Laboratorio di pittura dell’UNITRE di Caselle T.se condotto da Daniela Zanardi, che si è potuta avvalere della prestigiosa collaborazione di un artista affermato come Piero Ferroglia. Esposti quasi un centinaio di quadri di sedici diverse artiste ed artisti casellesi, un caleidoscopio di colori e stili differenti. “Non un’esibizione, ma una condivisione con la comunità” come ha tenuto a sottolineare nel presentare questi lavori il presidente UNITRE Enzo Carlone. La vicesindaca e assessora alla cultura Giuliana Aghemo ha dichiarato di apprezzare iniziative come questa, ospitata dai Battuti, frutto di collaborazione fra associazioni diverse: “Dimostrazione che qui a Caselle la comunità esiste, basta saperla cercare”. Ha portato il suo saluto ed espresso il suo apprezzamento per le opere esposte anche l’assessora all’Urbanistica Antonella Passaretti. Daniela Zanardi ha voluto sottolineare, ed era scritto all’ingresso della mostra, che “Giorgio è sempre stato con noi”, con riferimento al precedente presidente dott. Aghemo, del quale erano presenti in mostra due opere.

La mostra rimane aperta, con orario 10-12 e 16-19, fino al 6 maggio.