Primi incontri di campionato

Inizio del campionato di terza categoria e subito trasferta a Chivasso, ospiti della Bocciofila “La Tola”. Principio molto favorevole per i nostri colori, ma poi abbiamo ceduto nettamente il passo agli avversari.

La prima coppia casellese, formata da Carlo Artuso e Michele Coletti (sostituito nel finale da Gianpiero Filippa) ha finito col perdere contro il duo chivassese per 13 a 4.

La terna composta da Antonio Mandalà, Fernando Murzilli e Giulio Fiorito, pur lottando fino alla fine, ha ceduto per 13 a 9.

Mario Chiadò Rana, non in perfetta forma, nell’individuale, non è riuscito a spuntarla uscendo sconfitto per 13 a 5.

Identico punteggio anche per la nostra seconda coppia formata da Paolo Da Ros e Enrico Castagno (sostituito sul 5 a 7 da Eugenio Bertolino).

Risultato finale, La Tola batte Casellese per 8 a 0.

Nella seconda giornata incontro casalingo tra Casellese e Cavorettese. Primi a scendere in campo Paolo Da Ros e Valter Leonarduzzi: bravi ad avere la meglio sugli avversari vincendo per 11 a 8.

La nostra terna formata questa volta da Antonio Mandalà, Mario Chiadò Rana e Fernando Murzilli, pur avendo la chance di pareggiare all’ultimo tiro, ha finito per perdere 10 a 8.

Nulla da fare nell’individuale per un Renato Biolatto non al meglio.

Un discorso speciale merita la nostra seconda coppia, quella di Giulio Fiorito e Gianpiero Filippa, autrice di uno straordinario recupero. Sotto per 11 a 0 sono stati bravissimi e hanno finito col vincere al dodicesimo e ultimo tiro per 13 a 12.

Risultato finale dell’incontro: meritato pareggio per 4 a 4.

Si ritorna in campo lunedì 6 maggio: match casalingo contro La Tola di Chivasso.