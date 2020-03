Visti i decreti ministeriali e le norme attuative legate all’emergenza per fronteggiare l’epidemia da coronavirus, la diffusione di Cose Nostre, per questo mese, subisce alcune variazioni.

Il numero di marzo sarà puntualmente in vendita, come al solito, presso tutte le edicole cittadine.

Gli abbonati casellesi, per questo mese, potranno ritirare la propria copia recandosi presso le edicole e comunicando all’edicolante il proprio nominativo, essendo temporaneamente sospesa l’abituale distribuzione.

Le copie per gli abbonati extra territorio casellese, per cause indipendenti dalla nostra volontà, subiranno possibili ritardi nella consegna.

Ci scusiamo anticipatamente del disagio creato, tuttavia fidiamo nella comprensione dei lettori, sicuri che capiranno lo stato di grave emergenza e altresì il nostro desiderio di continuare sempre e comunque a fare informazione.

L’editore

Associazione Turistica Pro Loco di Caselle