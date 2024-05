Iperconnessi 3.0

Venerdì 10 Maggio, presso la Sala Fratelli Cervi di Caselle, si è tenuta la conferenza

“Dal virtuale al Reale: Costruire nell’Era Digital un’idea sana di sé, tra fitness, alimentazione e social media”. La serata fa parte del ciclo di incontri “Iperconnesi”, organizzati dal Lions Club Caselle Airport, col patrocinio della Città di Caselle Torinese e della Città Metropolitana di Torino. Durante il terzo appuntamento sono intervenuti la psicoterapeuta D.ssa Alice Di Nunzio, il biologo nutrizionista Dott. Emanuele Triberti e l’istruttore di fitness funzionale Dott. Mattia Contin. La moderazione della serata è stata affidata a Luca Alberigo, ideatore del progetto e docente per il Piemonte dell’associazione no-profit “Social Warning – Movimento Etico Digitale”, che si occupa proprio di educazione civica digitale tra i più giovani e i loro genitori.

L’obiettivo degli incontri è fornire informazioni, tramite l’aiuto di esperti, sui temi del mondo digitale aprendo la discussione tra generazioni. Questa è la prima generazione di genitori che cresce figli ‘onlife’, che significa vivere due vite simultanee e senza barriere: una reale e una virtuale. Non dimentichiamo che l’adolescenza è una seconda nascita con cambiamenti biologici, corporei, cognitivi, psicosociali ed emotivi che influenzano l’identità e lo sviluppo della immagine corporea. Il ‘social’ è un luogo che fornisce sicurezza e attenua l’impatto con il reale dove poter sperimentare, familiarizzare e integrare il nuovo Sè, anche corporeo, ma comporta dei rischi quali il cyberbullismo, il body-shaming, l’ansia e la dipendenza, la diseducazione sessuale e disagi verso la propria immagine corporea. Infatti, l’interiorizzazione di modelli ideali e irrealizzabili fa crescere l’auto svalutazione e l’insoddisfazione corporea per discrepanza tra immagine ideale verso quella reale. A livello mondiale il 71% dei giovani sente insoddisfazione corporea.

L’uso dei social media può influenzare anche le abitudini alimentari e gli standard estetici e di salute. Esiste una correlazione tra tempo passato davanti agli smartphone e sovrappeso, è stato registrato un aumento della frequenza di consumo di cibi non salutari con un probabile meccanismo di ricompensa e riduzione della attività fisica, così l’alimentazione diventa un automatismo che genera la perdita di connessione con il cibo e il piacere di mangiare e mangiare equilibrato. L’ Istituto Superiore di Sanità dichiara che nel 2022 il 18,2% degli adolescenti italiani tra 11 e 15 anni era in sovrappeso e il 4,4% obeso.

La tendenza opposta è caratterizzata da una iper attenzione alla salubrità del cibo e può portare alla ortossia, a disordini alimentari e una immagine al ribasso. Ortoressia è la parola che indica quel particolare disturbo del comportamento alimentare di cui soffre appunto chi, nell’intento di ottenere una dieta che sia il più possibile sana, con un comportamento di tipo ossessivo finisce invece per ottenere l’effetto opposto.

Utilizziamo i social con consapevolezza, perseguiamo standard fisici realistici, impariamo a riconoscere la disinformazione alimentare e non seguiamo chi sminuisce e toglie valore a chi non ha un’immagine corporea perfettamente rispondente ai canoni estetici in vigore sui social, riappropriamoci del concetto di fitness. Fitness, per l’OMS, significa uno stato di benessere fisico, psichico, e sociale e l’assenza di malattia. Il fitness è uno strumento di benessere, di crescita personale fisica e mentale che promuovendo un corretto stile di vita equilibrato e sostenibile aiuta a essere autentici trasmettendo un’immagine virtuale in equilibrio con quella reale.>