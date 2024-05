Be-Unit: un progetto sul cortometraggio per i giovani

Scadrà il 15 maggio l’open call di BE UNIT, un progetto di protagonismo giovanile, cofinanziato dal programma Erasmus+, che intende coinvolgere 45 giovani, di età compresa tra i 18 e 26 anni, nell’ideazione e nell’organizzazione di un Festival di Cortometraggi Internazionale. Allo stesso tempo il linguaggio audiovisivo diventerà uno strumento per avviare un’azione di Advocacy Giovanile, intesa come forma di attivismo volta a portare all’attenzione di istituzioni locali e stakeholder nazionali ed europei i bisogni e le idee delle nuove generazioni.

BE-UNIT è un progetto rivolto a persone tra 18 e 26 anni interessate all’audiovisivo e all’organizzazione di eventi culturali. BE-UNIT vuole coinvolgere un gruppo di 45 giovani provenienti da Belgio, Italia e Ungheria nell’ideazione e organizzazione di un Festival di Cortometraggi Internazionale. Per chi fosse interessato ad acquisire competenze, conoscenze e fare rete nel settore audiovisivo e nella organizzazione di eventi culturali. Tutte le attività proposte sono gratuite e per prendere parte alle attività internazionali è richiesta una conoscenza scolastica della lingua inglese in quanto tutti i workshop verranno condotti in inglese. E’ richiesta la presenza per tutti i giorni della formazione.

Periodo: dal 28/7/2024 al 3/8/2024

Luogo: Sant’Anna di Valdieri (CN), Italia

A seguito del training in presenza, si terrà un percorso di formazione on-line per un totale di 20 ore su ambiti specifici dell’organizzazione del Festival di Cortometraggi: direzione artistica, comunicazione e promozione, logistica. Indicativamente gli incontri saranno una volta ogni due settimane, nel periodo tra settembre e dicembre 2024.

A seguire un festival internazionale di cortometraggi internazionale e relativi Eventi OFF locali. Gli Eventi OFF prevederanno delle proiezioni locali con l’obiettivo di pre-selezionare i cortometraggi iscritti. Il Festival si terrà a Torino o in un’altra località della Regione Piemonte nel mese di Luglio 2025

Periodo: Gennaio 2025-Luglio 2025

Luogo eventi OFF: Budapest, Bruxelles e Torino (attività locale svolta in ogni paese partner)

Luogo festival cortometraggio: Torino – Piemonte (Italia)

A conclusione dell’iter è prevista una conferenza finale volta al dialogo con le Istituzioni. Durante il progetto saranno raccolti bisogni e idee delle nuove generazioni

e successivamente riassunte in un documento chiamato “Appeal” che verrà presentato ad istituzioni locali, nazionali ed europee durante la conferenza finale del progetto. L’evento finale si terrà a Bruxelles a dicembre 2025

Per partecipare è possibile compilare un google form entro il 15 maggio 2024

https://tr.ee/mYinA1OoL7

per informazione: beunit.project@gmail.com o su whatsapp al 3339331963 (Giacomo).

BE-UNIT è promosso dalla partnership di:

COOPERATIVA ORSO (Torino – Italia) frandgenisot@cooperativaorso.it EPICA FILM (Torino – Italia) info@epicafilm.it

GALILEO NON-PROFIT (Budapest – Ungheria) galileoprogetti.info@gmail.com POUR LA SOLIDARITÉ (Bruxelles – Belgio) sanjin.plakalo@pourlasolidarite.eu