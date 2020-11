È una delle due caselle da riempire, quella di “Dirigente Amministrativo”, nel nuovo organigramma previsto dall’Amministrazione guidata dal sindaco Baracco, con la finalità di riorganizzare la macchina comunale. L’altra casella da riempire, quella di “Dirigente Tecnico”. Entrambe con qualifica dirigenziale, figure mancanti nell’attuale organico, e che dovrebbero essere coperte con concorso pubblico.

Una riorganizzazione della struttura amministrativa del Comune approvata dalla Giunta nel maggio dell’anno scorso. Una ristrutturazione giustificata con varie motivazioni: l’avvenuta separazione da Mappano, l’andata in pensione di diverse figure chiave dell’amministrazione casellese, la scelta di avere la figura del Segretario Generale non a tempo pieno, ma in condominio con altro comune. Sotto il Segretario Generale, un pettine con ben 7 Settori, 4 amministrativi, 3 tecnici. Forse troppi.

Di qui la scelta di inserire le due figure dirigenziali intermedie. Una a dirigere l’Area Amministrativa, con i Settori Affari Generali, Servizi alla Persona, Sportelli al Cittadino, Finanze. L’altra a dirigere l’Area Tecnica, con i Settori Edilizia Privata, Urbanistica ed Edilizia Pubblica, Opere Pubbliche.

Il concorso per la posizione di Dirigente Tecnico è previsto dal DUP nel 2021, mentre quello per il Dirigente Amministrativo in questo 2020. Così, con determina dello scorso 6 luglio, è stato approvato il Bando di concorso e nominata la Commissione Esaminatrice, che sarà presieduta dal dott. Stefano Maggio, dirigente del Comune di Settimo T.se.

In risposta al bando pubblicato, hanno presentato domanda di partecipazione 53 candidati. Di questi, 43 sono risultati in possesso dei requisiti e della documentazione richiesta, e quindi ammessi alla fase successiva.

Fase successiva che ora non si sa quando si potrà tenere, dato che i concorsi pubblici, a seguito degli ultimi provvedimenti anti-Covid, sono sospesi.