Da tempo ormai non c’è settimana che non meni una nuova pena, che non si porti via un amico.

Questa volta i “tilet” ci hanno annunciato che Antonio ” Tonino” Gai non è più.

Le ultime strade della vita avevano condotto lontano Tonino, in un angolo di Francia che amava quanto e come la sua Caselle. Una Caselle che Tonino Gai aveva vissuto e studiato attraverso le ricerche storiche che amava, vivificando con la sua presenza gli albori dell’associazionismo nostrano: che fosse la sezione del Club Alpino Italiano, oppure il Circolo Filatelico dei suoi amati francobolli, il contributo di Tonino a ogni sodalizio frequentato era sempre attivo e fortemente partecipato.

Anche le colonne di Cose Nostre hanno ospitato nel corso degli anni sue approfondite ricerche, ricerche sempre interessanti e rivelatrici d’un animo nobile e galantuomo.

L’Associazione Turistica Pro Loco di Caselle, la redazione del giornale Cose Nostre si uniscono al cordoglio della famiglia e piangono l’ennesimo amico che ci ha lasciato, un po’ più poveri e un po’ più soli.

Ciao Tonino, buon vento.